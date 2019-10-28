В Прикамье нашли место падения пропавшего самолета

В Пермском крае найдено место падения легкомоторного самолета, поиски которого начались в субботу.

Как сообщили в региональном МВД, сегодня полицейские нашли упавший самолет в лесу, в семи километрах от поселка Аннинск.

Внутри кабины находился пилот без признаков жизни. По предварительной информации, это владелец самолета Геннадий Белоглазов - председатель Федерации сверхлегкой авиации региона, чемпион России в классе двухместных микросамолетов, а также мастер спорта международного класса по самбо.

В настоящее время на месте падения самолета работают правоохранители. Детали происшествия уточняются.