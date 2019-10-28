В РЦК рассказали, как повысить производительность труда без затрат

В 2018 году в Самарской области был создан региональный центр компетенций в сфере производительности труда (РЦК). К концу этого года РЦК будет курировать работы по внедрению мероприятий нацпроекта уже на 21 предприятии. В компаниях, вошедших в нацпроект "Производительность труда и поддержка занятости", введут принципы бережливого производства. Сколько времени занимает "второе рождение" предприятия и за счет чего удается нарастить выработку, рассказал руководитель самарского РЦК Константин Серов.

Константин Леонтьевич, наш регион стал пилотным для старта новой госпрограммы в стране по повышению производительности труда, которая с этого года стала нацпроектом. Расскажите о первых итогах.

Константин Серов: Действительно, в Самарской области нацпроект "Производительность труда и поддержка занятости", который курирует министерство промышленности и торговли региона, по сути начал реализовываться еще в 2018 году. В первую волну зашла восьмерка предприятий. В прошлом году все они показали рост производительности труда - минимум 10 процентов. То есть условие поднять производительность труда на предприятиях, включенных в нацпроект, до 10 процентов ежегодно выполнено. Есть и такие интересные компании, например, ГК "АКОМ", которая повысила показатели сразу на 48 процентов, Средневолжский механический завод - на 30 процентов.

За счет чего компаниям удается так нарастить показатели?

Константин Серов: Это все достижимо без каких-либо инвестиционных затрат. Прежде всего меняется подход к организационной составляющей потока. На наших предприятиях есть проблемы с организационной составляющей реализации потока, с незавершенным производством, с большими межоперационными запасами. Другими словами, наводится порядок.

Наведение порядка происходит как раз с помощью экспертов Федерального и Регионального центров компетенций (ФЦК и РЦК)? Расскажите подробно, как это происходит на практике.

Константин Серов: Сначала предприятие подает заявку через интернет-портал производительность.рф в электронном виде. Это отнимает минимум времени. Через неделю ФЦК принимает решение о выходе на предприятие с очным отбором. Затем происходит отбор: мы выезжаем на предприятие, общаемся с руководством, чтобы понять, как оно видит производственные процессы. Затем мы выходим непосредственно на производственную площадку, где заполняем чек-лист, который направляем в ФЦК. Окончательное решение о включении предприятия в нацпроект принимается там. После чего начинается работа. Первый шаг - вводный аудит, когда мы рассматриваем само предприятие, основные бизнес-процессы, технологии, совместно с руководством предприятия определяем состав команды. Основной костяк команды - сотрудники компании, которые готовы меняться сами и изменять свое предприятие, с ними в связке работают эксперты ФЦК либо РЦК. Они транслируют опыт внедрения принципов бережливого производства. В команду могут входить как руководители высшего состава, так и производственные мастера, начальники участков или наладчики. Главное - их мотивация на улучшение.

Затем переходите к практике?

Константин Серов: Затем участники команды проходят стажировки на предприятиях более ранних волн, чтобы мы говорили на одном языке и они уже увидели результаты, полученные другими компаниями. После чего стартует активная фаза реализации проекта, где мы проводим аудит текущего состояния, по итогам которого формируется план мероприятий. Мы защищаем его у высшего руководства предприятия и реализуем. В общей сложности, все это занимает где-то около 9 месяцев.

А все предприятия могут стать участками нацпроекта?

Константин Серов: Участником нацпроекта могут стать предприятия, выручка которых больше 400 миллионов рублей за предыдущий год. Это могут быть предприятия промышленности, сельского хозяйства, транспорта, строительства. С 2019 года добавилась отрасль коммунального хозяйства - транспортировка газа, электроэнергии и так далее. Также предприятия должны производить востребованную на рынке продукцию: проверяются заключенные договоры, эксперты ФЦК и РЦК проводят оценку рынка и потенциала роста производительности труда на предприятии. Есть еще одно ограничение - у компании должно быть не более 25 процентов иностранного капитала.

Насколько активен самарский бизнес, востребована ли госпрограмма?

Константин Серов: Перед Самарской областью стоят задачи охватить напроектом к 2024 году 250 предприятий. Заявки поступают постоянно, сейчас их уже около 80. До конца года цифры, безусловно, вырастут, желающие стать участниками нацпроекта есть. Самарская область - традиционно промышленный регион, сейчас у нас много молодых компаний, которые хотят меняться. К тому же, нацпроект имеет двойное назначение: у предприятий есть возможность получить компенсации на обучение, переобучение персонала - любых работников предприятия, а не только тех, кто вошел в "пилот" по повышению производительности. Предприятие само определяет потребности, заключает договор с обучающей организацией, а затем региональное министерство труда и занятости им эти затраты компенсирует. Можно сказать, что эта часть программы востребована самарскими предприятиями настолько, что даже есть небольшая очередь.

Есть еще какие-то выгоды для бизнеса?

Константин Серов: Есть еще один пряник - возможность получить льготные займы от федерального Фонда развития промышленности под один процент годовых на пять лет, до 300 миллионов рублей. Займ дается только после реализации проекта на пилотном потоке по повышению производительности труда и сертификации потока со стороны ФЦК. Он выделяется, когда все организационные и дешевые методы повышения производительности труда себя уже исчерпали, и чтобы предприятию "рвануть" в производительности, необходимо перевооружение, модернизация производственных линий.