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28.10.2019 10:34
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Татарстане из семьи забрали 9-летнюю девочку весом в 7 килограммов

Текст: Олег Корякин
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В Зеленодольске из многодетной семьи изъяли девятилетнюю девочку с ДЦП, которая весила семь килограммов. Сейчас суд рассматривает иск о лишении родительских прав отца и матери ребенка. Об этом сообщает телеканал "Татарстан-24".

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О тяжелом состоянии девочки медики узнали случайно в мае этого когда, года мать пришла вставать на учет в поликлинику. Она проговорилась, что дома вместе со старшим детьми осталась дочь с диагнозом ДЦП.

Когда врачи пришли к ребенку, то обнаружили, что она в девятилетнем возрасте весит лишь семь килограмм. С диагнозом "крайняя степень дистрофии" ее госпитализировали в зеленодольскую ЦРБ. А затем перевезли в казанский хоспис имени Анжелы Вавиловой. Сейчас девочки улучшилось, она поправилась на четыре килограмма.

Как выяснилось, супруги Карабаевы, у которых всего пятеро детей, официально нигде не работают и содержать семью не способны.

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В связи с этим исполком Зеленодольска вместе с прокуратурой направили иск в суд о лишении их родительских прав. Как только такое решение будет принято, органы опеки передадут девочку в детский дом.

Однако мама с таким решением не согласна. Она обратилась с жалобой к уполномоченному по правам ребенка в Татарстане Гузель Удачиной.

Сейчас она проверяет обоснованность искового заявления в суд по ограничению мамы в родительских правах.

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