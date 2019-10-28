В Удмуртии девочка погибла, зацепившись шарфом на спортплощадке

В Завьяловском районе Удмуртии двухлетняя девочка погибла на стадионе. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по республике.

Трагедия произошла 25 октября, однако известно о ней стало сейчас. В этот день женщина с двумя детьми в возрасте двух и семи лет гуляла на территории стадиона с детской площадкой и другими спортивными сооружениями.

Во время игры младшая из девочек решила пролезть между перилами металлической конструкции, зацепилась шарфом, повисла и задохнулась.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 109 УК России ("Причинение смерти по неосторожности").

Следователи уже осмотрели место трагедии, назначена судебно-медицинская экспертиза. Также допрошен глава поселения. Выясняются все обстоятельства произошедшего.