В Уфе пропал мужчина с двумя сыновьями

Полиция Уфы разыскивает 37-летнего уфимца Артема Мазова и его двоих сыновей пяти и восьми лет.

Как сообщили в пресс-службе МВД по Башкирии, 27 октября в райотдел полиции обратилась 34-летняя уфимка, которая сообщила, что ее супруг ушел гулять с детьми и не вернулся. Сейчас волонтеры и полиция занимаются поиском пропавших.

Сообщается, что Артем Мазов выглядит на лет 35. Он худощавый, высокий, рост - 186 сантиметров. Глаза - серые. Одет был в черную куртку, джинсы и серые ботинки.

Один из сыновей - Илья тоже худощавый, со светлыми волосами и карими глазами. Над губой справа - родинка. Его рост 138 сантиметров. Мальчик пошел на прогулку в голубой шапке, зеленой куртке, серых джинсах и темно-синих кроссовках.

Младший из мальчиков - Вячеслав имеет плотное телосложение, светлые волосы и карие глаза. Его рост - 116 сантиметров. Мальчик был в голубой шапке, темно-синей куртке, черных джинсах и серых ботинках.