Что сделано в Новосибирской области в рамках дорожного нацпроекта

Реализация национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" (БКД 2.0) в Новосибирской области идет в соответствии с планом. Это следует из информации, представленной на еженедельном оперативном совещании под руководством губернатора региона Андрея Травникова.

Как сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Анатолий Костылевский, работы по реконструкции, капитальному ремонту и ремонту выполняются на 121 участке автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения, общая протяженность которых составляет 204,5 километра. На сегодняшний день выполнено более ста процентов запланированной на этот год укладки асфальтобетонного и других типов покрытий - 1,783 миллиона квадратных километров при норме 1,776 миллиона.

Как отметил Анатолий Костылевский, Новосибирская область исполняет мероприятия национального проекта в утвержденные федеральным центром сроки. Притом, что контрольная дата ввода всех непереходящих объектов в эксплуатацию - 1 декабря 2019 года, фактически все работы запланировано завершить до 1 ноября и оплатить их в полном объеме в ноябре этого года. Из 104 непереходящих объектов по решению рабочих и приемочных комиссий 75 введены в эксплуатацию. Оставшиеся 29 находятся в высокой степени технической готовности, в октябре планируется завершить все работы и ввести их в строй.

Всего в рамках реализации нацпроекта к 2024 году в Новосибирской области необходимо привести в нормативное состояние 1187,3 километра автодорог. Общий объем финансирования мероприятий регионального проекта "Дорожная сеть" в 2019-2024 годах составляет 38,6 миллиарда рублей, в том числе 8,1 миллиарда из средств федерального бюджета, 28 миллиардов - областного бюджета и 2,5 миллиарда - местных бюджетов городских округов Новосибирской области.