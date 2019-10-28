Из красноярского отеля эвакуировали 100 человек

В одном из отелей Красноярска произошло ЧП. В результате были эвакуированы люди.

Причиной эвакуации стало задымление, вызванное коротким замыканием. Это предварительные данные, сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС региона.

В частности, речь идет о замыкании кондиционера в спортивном зале гостиницы.

- Информация о задымлении поступила в 15:02 по Москве. До момента прибытия пожарных эвакуировалось сто человек, - пояснили в ведомстве.

На месте ЧП работают более 70 человек. Также используются 22 единицы техники. Горение не зафиксировано.