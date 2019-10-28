Под Томском нашли пропавшую семью с ребенком

В Томской области пропавшая семья с годовалым ребенком найдена живой. На протяжении двух дней их разыскивали полицейские, спасатели и волонтеры.

- В субботу, 26 октября, супруги вместе с полуторагодовалым сыном выехали на личном автомобиле в поселок Белый Яр, но спустя некоторое время перестали выходить на связь и отвечать на телефонные звонки, - рассказал "РГ" представитель ГУ МЧС России по Томской области Евгений Пинчуков.

Сегодня в первой половине дня пропавшую семью обнаружили неподалеку от поселка Нибега в Верхнекетском районе Томской области. По предварительным данным, у них сломался автомобиль. Полицейские доставляют семью в Белый Яр.