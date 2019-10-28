Составлен рейтинг самых закредитованных профессий

Охранники возглавили рейтинг самых закредитованных работников в России, который составило Национальное бюро кредитных историй.

Как отмечает НБКИ, сотрудники службы охраны направляют на выплаты по кредитам в среднем 34% своего дохода. На втором месте работники медицины и фармацевтики с показателем долговой нагрузки в 33,2% (в апреле нынешнего года они возглавляли аналогичный рейтинг с 32,9%). В пятерку лидеров входят также сотрудники социальной сферы, самозанятые и работники транспорта и логистики.

На другом конце списка находятся сотрудники сферы информационных технологий - они отдают на погашение кредитов лишь 13,6% своего дохода. Чуть отстают от них работники сферы "телекоммуникации и связь" (15,7%), маркетинга, рекламы и PR (20%), банков и страхования (20,9%), финансов и бухгалтерии (22,7%).

При этом цифры различаются и в зависимости от региона. Так, максимальная долговая нагрузка в России отмечается в регионах, где высока доля населения за чертой бедности: у самозанятых в Забайкальском крае, Республике Алтай и Республике Адыгея. Они отдают на выплаты по кредитам около 47% своего дохода.

Что касается должностей должников, то самыми закредитованными названы административно-хозяйственный персонал и рабочие. Эти категории работников отдают на погашение долгов по 29-30%. При этом расходы топ-менеджмента на взносы по кредитам составляют в среднем 14,9% дохода.