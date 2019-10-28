В Бердске пропавшего по дороге в школу подростка нашли погибшим

В Новосибирской области прекращены поиски пропавшего 14-летнего школьника из Бердска. Мальчик найден погибшим.

- Отряд приносит самые искренние соболезнования родным. Спасибо всем, кто помогал, кто выезжал на поиски, делал репосты и распространял информацию в Сети, - сообщается в официальной группе поискового отряда "Лиза Алерт" Новосибирск.

На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов.

Как сообщала "РГ", школьник 22 октября ушел из дома в Бердске на учебу, но домой так и не вернулся. На протяжении нескольких дней его разыскивали полиция и волонтеры.