Необычное нововведение появилось в школе N 32 Красноярска. Здесь отказались от обычных звонков на урок и перемену, заменив их музыкой классических и современных исполнителей. Что именно слушать, спеша на английский или математику, выбирают сами ученики.

Идею предложил охранник учебного заведения Валерий Максименко. По его словам, сигнал обычного звонка слишком резкий и неприятный, никаких положительных эмоций он не вызывает, напротив - нервирует и педагогов, и учеников. А энергичные мелодии, наоборот, поднимают настроение. Директор школы Татьяна Руднева задумку одобрила. Теперь в плей-листе, который составил Валерий Максименко, более 500 композиций.

- Песни ищу в Сети, скачиваю, а потом "режу" в специальной программе под формат школьного звонка. Детям очень нравится, они даже пританцовывают под музыку, - рассказывает охранник.

Сейчас в школьных стенах звучит преимущественно классика и инструментальная музыка. Можно даже сделать "заказ" на любимую мелодию, таким сервисом пользуются и ученики, и педагоги. Ребятам по душе, конечно, современные исполнители и русский рок, так что песни Димы Билана, Егора Крида, групп "Би-2" и "Кино" звучат часто. Взрослые предпочитают классику и хиты 80-90-х годов. Особой популярностью пользуется Hotel California.

Как говорят в учебном заведении, ограничение одно - никакой ненормативной лексики и "блатного" шансона. Например, "Владимирский централ" или группу "Ленинград" здесь не поставят, как бы ни просили.