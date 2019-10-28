Мама избитой ингушской девочки стала ее законным представителем

Мама семилетней девочки из Ингушетии, которая попала в больницу после истязаний родной тетей, стала законным представителем ребенка. Об этом "РГ" рассказали в администрации главы региона.

В последние месяцы временным опекуном девочки была детский омбудсмен по региону Зарема Чахкиева. Оформление опекунства потребовалось перед операцией по ампутации части правой руки маленькой пациентки, находящейся на длительном лечении в НИИ детской хирургии и травматологии в Москве.

- Сейчас я уже не опекун ребенка, у нее есть мама, - рассказала Чахкиева.

Биологическую мать девочки сначала хотели лишить родительских прав, но недавно суд приостановил это дело. По словам уполномоченного по правам ребенка в РФ Анны Кузнецовой, девочка очень скучает по маме и ждет ее приезда.

В аппарат уполномоченного приходят письма с предложениями о помощи для нее и ее семьи.