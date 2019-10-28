Регионы Кавказа стали первыми по уровню безработицы

Самый высокий уровень безработицы летом был выявлен в Ингушетии - 26,2 процента. На втором месте Чеченская Республика - 13,4 процента. Далее идут Северная Осетия (Алания) - 12,6 процента и Дагестан - 11,7 процента. В список также попали Тыва - 10,7 процента и Алтай - 10 процентов. Таковы результаты проведенного РИА Новости исследования уровня безработицы в летний период (на основании данных Росстата).

Самый низкий уровень безработицы предсказуемо оказался в Москве и Санкт-Петербурге - только 1,3 и 1,4 процента соответственно. Также низкая безработица отмечается в Ямало-Ненецком автономном округе - 2,1 процента и Ханты-Мансийском автономном округе - 2,9 процента. Такой низкий показатель безработицы, как уточняется, обусловлен небольшим числом безработных людей на сто открытых вакансий. Так, в Ямало-Ненецком автономном округе на 100 открытых вакансий приходится всего 57 безработных, в Москве - 79 безработных. В целом же по России этот показатель составляет 189 безработных на 100 открытых вакансий.

По данным исследования, уровень безработицы снизился в 56 регионах России, в восьми не изменился, а в 21 регионе - вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.