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Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Регионы Кавказа стали первыми по уровню безработицы

Текст: Екатерина Ясакова

Самый высокий уровень безработицы летом был выявлен в Ингушетии - 26,2 процента. На втором месте Чеченская Республика - 13,4 процента. Далее идут Северная Осетия (Алания) - 12,6 процента и Дагестан - 11,7 процента. В список также попали Тыва - 10,7 процента и Алтай - 10 процентов. Таковы результаты проведенного РИА Новости исследования уровня безработицы в летний период (на основании данных Росстата).

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости
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Самый низкий уровень безработицы предсказуемо оказался в Москве и Санкт-Петербурге - только 1,3 и 1,4 процента соответственно. Также низкая безработица отмечается в Ямало-Ненецком автономном округе - 2,1 процента и Ханты-Мансийском автономном округе - 2,9 процента. Такой низкий показатель безработицы, как уточняется, обусловлен небольшим числом безработных людей на сто открытых вакансий. Так, в Ямало-Ненецком автономном округе на 100 открытых вакансий приходится всего 57 безработных, в Москве - 79 безработных. В целом же по России этот показатель составляет 189 безработных на 100 открытых вакансий.

По данным исследования, уровень безработицы снизился в 56 регионах России, в восьми не изменился, а в 21 регионе - вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Экономика Работа Занятость Правительство Росстат Филиалы РГ Юг России Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ Филиалы РГ Восточная Сибирь Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь Филиалы РГ Северо-Запад Филиалы РГ Столица СКФО Ингушетия СКФО Чеченская Республика СКФО Северная Осетия СФО Тыва СКФО Дагестан
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