В Ставрополе оштрафован продавец куклы бен Ладена

Владелец магазина в Ставрополе, на полках которого была обнаружена кукла, похожая на основателя террористической организации "Аль-Каида" (запрещена в России) Усама бен Ладена, оштрафовали на три тысячи рублей. Об этом в понедельник "РГ" сообщили в мировом суде Промышленного района города.

Впервые о странной кукле на торговом прилавке стало известно в начале сентября в социальных сетях. Там же была и фотография, которую сделали местные жители. Оказалось, что кроме бен Ладена, в магазине были и другие подобные куклы. Уже тогда бизнесмен снял их с продаж, однако это не освободило его от ответственности.

Торговца привлекли к административной ответственности по статье 14.2 КоАП "Незаконная продажа товаров (иных вещей), свободная реализация которых запрещена или ограничена". Его оштрафовали на три тысячи рублей, а также конфисковали весь незаконный товар.

Как рассказали в суде, предприниматель признался, что не маркировал продукцию по возрастным категориям. Он утверждает, что приобрел этот товар более десяти лет назад, но только сейчас выставил на прилавок.