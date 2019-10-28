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28.10.2019 15:41
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Ставрополе оштрафован продавец куклы бен Ладена

Текст: Роман Кияшко (Ставропольский край)
Фото: twitter@nina_ninysha Фото: twitter@nina_ninysha
Фото: twitter@nina_ninysha

Владелец магазина в Ставрополе, на полках которого была обнаружена кукла, похожая на основателя террористической организации "Аль-Каида" (запрещена в России) Усама бен Ладена, оштрафовали на три тысячи рублей. Об этом в понедельник "РГ" сообщили в мировом суде Промышленного района города.

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Впервые о странной кукле на торговом прилавке стало известно в начале сентября в социальных сетях. Там же была и фотография, которую сделали местные жители. Оказалось, что кроме бен Ладена, в магазине были и другие подобные куклы. Уже тогда бизнесмен снял их с продаж, однако это не освободило его от ответственности.

Торговца привлекли к административной ответственности по статье 14.2 КоАП "Незаконная продажа товаров (иных вещей), свободная реализация которых запрещена или ограничена". Его оштрафовали на три тысячи рублей, а также конфисковали весь незаконный товар.

Как рассказали в суде, предприниматель признался, что не маркировал продукцию по возрастным категориям. Он утверждает, что приобрел этот товар более десяти лет назад, но только сейчас выставил на прилавок.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ СКФО Ставропольский край
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