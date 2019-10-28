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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Чечне предложили ограничить число машин в свадебных кортежах

Текст: Роман Кияшко (Чеченская Республика)
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

В Чечне правоохранители хотят ограничить число автомобилей, которые смогут принимать участие в свадебных кортежах. С такой инициативой выступили в республиканском управлении ГИБДД.

Фото: Александр Вильф/РИА Новости
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Как в понедельник сообщили "РГ" в пресс-службе ведомства, идея ввести подобные меры возникла после инцидента, который произошел 21 октября в Курчалоевском районе республики. Там в ДТП погибли шестимесячный ребенок и женщина, а еще семь человек получили ранения. Выяснилось, что произошло это с участием свадебного кортежа.

- Рассматривается вопрос, связанный с уменьшением количества автомобилей, участвующих в свадебном мероприятии. Кроме того, при проведении свадеб граждане должны уведомить районные отделы ГИБДД за четыре дня до предстоящего события и согласовать маршрут передвижения, - приводят в ведомстве слова начальника управления ГИБДД по ЧР Идриса Черхигова.

Все это, по мнению правоохранителей, должно обезопасить участников дорожного движения и предупредить тяжкие последствия на дорогах во время свадебных торжеств.

Пока не известно, какому именно числу машин разрешат принимать участие в кортежах. Однако в регионе нередки случае, когда во время бракосочетания в колонне выстраиваются несколько десятков автомобилей.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Общество Ежедневник Стиль жизни Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ СКФО Чеченская Республика
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