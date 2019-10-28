В Чечне предложили ограничить число машин в свадебных кортежах

В Чечне правоохранители хотят ограничить число автомобилей, которые смогут принимать участие в свадебных кортежах. С такой инициативой выступили в республиканском управлении ГИБДД.

Как в понедельник сообщили "РГ" в пресс-службе ведомства, идея ввести подобные меры возникла после инцидента, который произошел 21 октября в Курчалоевском районе республики. Там в ДТП погибли шестимесячный ребенок и женщина, а еще семь человек получили ранения. Выяснилось, что произошло это с участием свадебного кортежа.

- Рассматривается вопрос, связанный с уменьшением количества автомобилей, участвующих в свадебном мероприятии. Кроме того, при проведении свадеб граждане должны уведомить районные отделы ГИБДД за четыре дня до предстоящего события и согласовать маршрут передвижения, - приводят в ведомстве слова начальника управления ГИБДД по ЧР Идриса Черхигова.

Все это, по мнению правоохранителей, должно обезопасить участников дорожного движения и предупредить тяжкие последствия на дорогах во время свадебных торжеств.

Пока не известно, какому именно числу машин разрешат принимать участие в кортежах. Однако в регионе нередки случае, когда во время бракосочетания в колонне выстраиваются несколько десятков автомобилей.