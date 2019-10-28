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28.10.2019 11:11
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Чечне заключенный из колонии продал машины на 14 млн рублей

Текст: Роман Кияшко (Чеченская Республика)

В Чеченской Республике раскрыта крупная мошенническая схема, жертвы которой потеряли более 14 миллионов рублей. Предположительно, такие деньги преступники получили на покупке автомобилей в рассрочку, сообщили в республиканском управлении МВД России.

Фото: elizavetakunstmann9/instagram.com
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По данным следствия, один из подозреваемых в этом деле отбывал наказания в исправительной колонии в Тюмени. При этом у него был при себе мобильный телефон, с помощью которого заключенный искал в интернете объявления о продаже автомобилей. Как заявляют в полиции региона, он вместе со своим отцом, который находился в Чечне, и другими неустановленными пока лицами (под предлогом покупки в рассрочку) присвоил себе несколько легковых машин и один грузовой автомобиль.

- На сегодняшний день установлено 15 граждан, пострадавших от их мошеннических действий на общую сумму 14,5 миллионов рублей, - отметили в ведомстве.

Все преступления были совершенны на территории Чечни - в Грозном, а также в Грозненском, Шалинском, Гудермесском и Урус-Мартановском районах.

Отбывавшего наказания в Тюмени этапировали в ЧР. Также под стражу попал его отец. Им предъявлено обвинение по частям третьей и четвертой статьи 159 УК РФ ("Мошенничество").

Происшествия Преступления Криминал Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ СКФО Чеченская Республика
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