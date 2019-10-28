Жителям Дагестана вернули за коммуналку почти 3,5 миллиона рублей

В Дагестане местным жителям был произведен перерасчет необоснованных начислений за коммунальные услуги. Речь идет о 3,408 миллионах рублей, накопившихся с начала года.

Как сообщает пресс-служба Госжилинспекции РД, в разрезе коммунальных услуг наибольший объем платы был пересчитан за техническое обслуживание жилых помещений - 1,980 миллионов рублей.

За газ ошибочно насчитали 760 тысяч рублей, за теплоэнергию (отопление и горячее водоснабжение) - 386 тысяч, электроэнергию - 260 тысяч, холодное водоснабжение и водоотведение - 22 тысячи.

Кроме того, в Госжилинспекцию республики за три квартала поступило 405 обращений граждан на действия ресурсоснабжающих организаций. При этом больше всего жалоб зафиксировано на необоснованное начисление за поставку электроэнергии - 117 обращений, газа - 99, и содержание мест общего пользования -72.