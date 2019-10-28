Новости

Жителям Дагестана вернули за коммуналку почти 3,5 миллиона рублей 22:47
Работники смогут получить трудовой договор в электронном виде 22:38
В результате обстрела Горловки погиб ополченец 22:35
Лучших молодых архитекторов России выявили в Иннополисе 22:11
Дешево не будет. Skoda объяснила, почему не станет бюджетным брендом 22:00
Хоккеист Евгений Малкин подтвердил, что получил гражданство США 21:50
Трамп оговорился и назвал Зеленского президентом России 21:42
В Астрахани задержали серийного грабителя женщин 21:32
Пожилой мужчина устроил стрельбу возле мечети во французской Байонне 21:18
Крымчан предупредили о резком похолодании и снеге 20:50
Lifan X70 китайской сборки оказался немногим дороже, чем российский 20:30
Крымский мост и Тверскую подсветят красным в знак борьбы с инсультом 19:56
Мэром Евпатории избран президент футбольного клуба 19:46
В Риге завели дело в связи с осквернением памятника воинам-освободителям 19:19
На Волге водолазы начали демонтаж ярославского "Титаника" 19:08
Мама избитой ингушской девочки стала ее законным представителем 18:54
Стас Пьеха дал юбилейный концерт в Кремле 18:52
На Дону восстановили монумент одному из первых кавалеров Красной Звезды 18:49
Крупный пожар произошел у стадиона футбольного клуба "Спартак" в Москве 18:47
В Крыму предъявлено обвинение подозреваемому в подготовке терактов 18:45
В Чечне предложили ограничить число машин в свадебных кортежах 18:27
Россия обсуждает с Египтом поставки 15 самолетов SSJ-100 18:18
Составлен рейтинг самых закредитованных профессий 18:12
В Крыму назвали два варианта создания игорной зоны 18:00
Украинский ЗАЗ перешел на выпуск офисов на колесах 18:00
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ и в Сети на текущей неделе
Что не пропустить по ТВ и в Сети на текущей неделе
В Гидрометцентре посоветовали срочно менять резину
В Гидрометцентре посоветовали срочно менять резину
За сколько лет россияне могут накопить на покупку дома
За сколько лет россияне могут накопить на покупку дома
28.10.2019 22:47
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Жителям Дагестана вернули за коммуналку почти 3,5 миллиона рублей

Текст: Николай Грищенко

В Дагестане местным жителям был произведен перерасчет необоснованных начислений за коммунальные услуги. Речь идет о 3,408 миллионах рублей, накопившихся с начала года.

Фото: Photoxpress.
Глава Росстандарта рассказал о новом порядке поверок в сфере ЖКХ

Как сообщает пресс-служба Госжилинспекции РД, в разрезе коммунальных услуг наибольший объем платы был пересчитан за техническое обслуживание жилых помещений - 1,980 миллионов рублей.

За газ ошибочно насчитали 760 тысяч рублей, за теплоэнергию (отопление и горячее водоснабжение) - 386 тысяч, электроэнергию - 260 тысяч, холодное водоснабжение и водоотведение - 22 тысячи.

Кроме того, в Госжилинспекцию республики за три квартала поступило 405 обращений граждан на действия ресурсоснабжающих организаций. При этом больше всего жалоб зафиксировано на необоснованное начисление за поставку электроэнергии - 117 обращений, газа - 99, и содержание мест общего пользования -72.

Экономика ЖКХ Филиалы РГ Юг России СКФО Дагестан
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Турция введет новый налог на проживание туристов в отелях
Минкомсвязи не допустит перебоев в телевещании из-за долгов
РЖД объявили дату запуска обновленных составов с душем и микроволновкой
В Крыму назвали два варианта создания игорной зоны
Составлен рейтинг самых закредитованных профессий