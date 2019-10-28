Жители европейской части России остались без света из-за урагана

Жители 900 населенных пунктах СЗФО и Центрального федерального округа до сих пор остаются отключенными от электроснабжения из-за урагана, который накануне обрушился на европейскую часть страны. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах.

Всего без света остаются более 35 тысяч человек. В частности, отсутствует электричество в ряде населенных пунктов Тверской и Ярославской областей.

Завершить все работы там планируется к вечеру понедельника.

В большинстве населенных пунктов последствия разгула стихии уже устранены. Так, утром были подключены к электроснабжению более 600 населенных пунктов Псковской области.

Накануне вечером устранены последствия блэкаута в Ленинградской области.