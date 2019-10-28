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28.10.2019 15:21
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Богомолов расскажет о соцсетях на Петербургском культурном форуме

Текст: Сусанна Альперина
Фото: РИА Новости. Фото: РИА Новости.
Фото: РИА Новости.

Подготовка к VIII Санкт-Петербургскому международному культурному форуму, который в этом году пройдет с 14 по 16 ноября, - в самом разгаре. Новости о панельных дискуссиях и грядущих подписаниях договоров не заставляют себя ждать. Каждый год медийные лица делают на Форуме громкие заявления, которые потом непрестанно обсуждаются в обществе. Сегодня организаторы Форума объявили, что один из главных революционеров и новаторов российского театра нового века, режиссер и художественный руководитель Театра на Малой Бронной Константин Богомолов примет участие в дискуссии "Голос искусства в медиапространстве" в рамках секции "Массовые коммуникации". Эта  дискуссия  станет главным событием секции, и состоится она 14 ноября в Главном штабе Эрмитажа.

Фото: Россия 1
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Модератором дискуссии выступит генеральный директор ТАСС Сергей Михайлов. Спикерами мероприятия станут вице-премьер правительства России Ольга Голодец, министр культуры России Владимир Мединский, а также топ-менеджеры известных медиакомпаний мира: The Art Newspaper (Великобритания), Google и других. Анонсировано, что речь пойдет, в частности, о том, как трансформировать успех искусства в осмысленные переживания каждого зрителя от контакта с произведением и какова в этом роль главных популяризаторов творчества сегодня - социальных медиа.

В сообщении Форума делается акцент на том, что Константин Богомолов считает: социальные сети - это такое современное сарафанное радио, которое по-прежнему является главным источником информации о культурном зрелище: "Обсуждение чего-либо в соцсети - те же посиделки на даче за шашлыком. Однако это невероятные по охвату посиделки. Сегодня именно в социальных медиа мы делимся впечатлениями и получаем индивидуализированные мнения. Не мнения экспертов, которые в искусстве в России всегда мало влияли на успех у публики, а мнения частных людей. А именно на мнения частных людей по-прежнему, на мой взгляд, опирается человек при выборе того, куда ему пойти вечером, какое художественное впечатление получить. Соответственно и повлиять, конечно же, художник может на это, потому что художник тоже имеет доступ к социальным сетям: и автор спектакля, автор книги, автор кино может создавать некое облако слухов, некое облако проверенной и непроверенной информации относительно будущего зрелища, накачивая информацией зону ожидания. Ну а затем, после премьеры, в дело, как и прежде, вступает один главный фактор - это качество продукта".

Культура Театр Драматический театр Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург
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