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28.10.2019 17:37
Рубрика: Культура
Проект: Городу Достоевского - книга в подарок

Губернатор Поморья передал Старорусской библиотеке "Чистую книгу"

Текст: Марина Ледяева
На открытии Ломоносовской ассамблеи в Петербурге губернатор Архангельской области Игорь Орлов передал представителям архангельского филиала "Российской газеты" сборник "Чистая книга Федора Абрамова" для Старорусской библиотеки.
Фото: Анжела Мнацаканян/РГ Фото: Анжела Мнацаканян/РГ
Фото: Анжела Мнацаканян/РГ

Это издание можно назвать уникальным: выдающийся русский писатель собирался вместить в "Чистую книгу" весь свой жизненный и духовный опыт, однако не успел ее закончить. Материалы к роману Федор Абрамов собирал четверть века. Вдова писателя Людмила Крутикова-Абрамова разобрала оставшийся огромный архив и подготовила роман к публикации. В 1998 году он был напечатан в журнале "Нева", а затем вышел отдельной книгой.

Фото: Инга Бугулова/РГ
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Новое издание приурочено к 100-летию Федора Абрамова, которое будет отмечаться в 2020 году. Архангельская областная научная библиотека имени Н.А. Добролюбова, где хранится архив "Чистой книги", выпустила ее в виде сборника. Помимо самого романа, в него вошли рассказы Федора Абрамова о нравственно чистых людях "Слон Голубоглазый" и "Из колена Аввакумова", а также статьи известных литературоведов. Иллюстрациями к "Чистой книге" стали копии ее рукописных страниц и фотографии Абрамова, его земляков и родного Пинежья.

Как и многие произведения писателя, "Чистая книга" рассказывает о трудной жизни и прекрасных людях северной деревни. В центре повествования - несущая свет и добро странница Махонька, прототипом которой стала знаменитая пинежская сказительница Мария Кривополенова.

"Дорогие друзья! Все мы мечтаем о чистом, светлом, добром вокруг нас, в окружающем мире. Каждый делает это по-своему. Ф. Абрамов стремился улучшить мир через чистое слово, чистую книгу. Примите этот подарок от всего сердца и с чистыми мыслями", - написал губернатор Поморья в своем обращении к будущим читателям книги из Старой Руссы.

Архангельское издание отправится на Новгородчину в рамках акции "Городу Достоевского - книга в подарок".

Справка "РГ"

Акция "Городу Достоевского - книга в подарок" проводится "Российской газетой" и газетой "Старая Русса" при поддержке журнала "Звезда". Ее цель - оказать всемерную поддержку Старорусской городской библиотеке имени Ф.М. Достоевского в преддверии празднования 200-летия писателя в 2021 году.

Фото: Архив Игоря Шушарина
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В ходе акции библиотечные фонды пополняются научно-популярной, художественной, мемуарной, справочной, детской литературой и документальной прозой. Небольшая библиотека становится популярным местом живого интеллектуального общения: здесь регулярно проходят встречи с известными литераторами, актерами и общественными деятелями.

Акция продлится весь 2019 год, а ее итоги будут подведены в Старой Руссе 11 ноября - в день рождения Достоевского и "Российской газеты".

Старую Руссу называют "городом Достоевского": здесь писатель проводил летние месяцы, создавал такие значительные произведения, как романы "Подросток" и "Братья Карамазовы", работал над главами "Дневника писателя". В этом городе находится один из главных музеев классика, а совсем недавно был открыт уникальный музей романа "Братья Карамазовы".

В акции приняли участие многие известные люди и организации.

Фото: Анжелика Гурская
Старорусская библиотека получила книги от музея Ф.М. Достоевского

Участниками благотворительного проекта стали Президентская библиотека имени Б.Н. Ельцина, Коми республиканская типография из Сыктывкара, Морской литературно-художественный фонд имени Виктора Конецкого, рок-музыкант, лидер легендарного "Наутилуса" и группы "Ю-Питер" Вячеслав Бутусов, фронтмен группы "Калинов мост" Дмитрий Ревякин, председатель Калининградского городского Совета депутатов Андрей Кропоткин, Псковское региональное отделение Союза писателей России, Коми Республиканское отделение Союза писателей, Генеральное консульство Японии в Санкт-Петербурге, оргкомитет Международного фестиваля балета Dance Open, председатель Государственного Совета Республики Коми Надежда Дорофеева, скульптор Григорий Ястребенецкий, художник Павел Лемтыбож, владелец галереи Kunsthandel Zechling Вернер Цeхлинг (Австрия), Нарынская гимназия № 2 имени Чкалова (Киргизия), Гатчинская школа № 9 (Ленинградская область), вологодский писатель Андрей Малышев, петербургские писатели Елена Колина, Игорь Шушарин, Юрий Звягин, Анатолий Аграфенин, Виктор Кокосов, журналистка и писательница из Перми Любовь Соколова, член Союза художников России и преподаватель Художественно-промышленной академии имени Штиглица Маргарита Широковских, кандидат медицинских наук Владимир Алексеев, а также предприниматели Старой Руссы Валерий Васильев, Алексей Лойкуц, Литературно-мемориального музея Ф.М. Достоевского.

Культура Литература Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Архангельская область СЗФО Новгородская область Акция "Городу Достоевского - книга в подарок"
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