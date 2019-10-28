Что может помешать эффективной реализации национальных проектов? Ответ на этот вопрос искали в жаркой дискуссии глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин и министр экономического развития Максим Орешкин. И кажется, нашли.

Спорили на площадке открывшегося 28 октября в Санкт-Петербурге XVIII Общероссийского форума "Стратегическое планирование в регионах и городах России".

По мнению обоих чиновников, основная проблема - бюрократическая. Алексей Кудрин сформулировал ее как "очень сложную систему управления нацпроектами", которые плохо интегрированы в другие уровни управления. Сейчас Россия реализует 13 нацпроектов, которые должны помочь достигнуть девяти национальных целей. Они хотя и не увязаны прямо с госпрограммами, но пересекаются с ними, в том числе и по итоговым показателям.

Однако госпрограмм уже 43. В них есть и другие критерии оценки. Так размывается наглядность достижения результатов и, как следствие, ответственность за них, пояснил Алексей Кудрин.

Максим Орешкин согласился, что "любой регион может попасть в бюрократический ад", когда реализация конкретных целей и проектов тормозится на уровне управленческих решений. Министр также посетовал на громадное количество отчетности по нацпроектам, которые приходится отправлять в том числе в Счетную палату. Оппоненты даже вспомнили двойного агента Кима Филби, который тормозил деятельность британской МИ-6, загружая своих сотрудников бумажной работой.

Тем не менее, отмечает Орешкин, в достижении национальных целей есть прогресс. Например, в "зеленой зоне", то есть не вызывающей опасений, находится увеличение продолжительности жизни (76,3 года по итогам 2019-го). И цель войти в число пяти лучших экономик мира - аналитики уже ставят Россию выше Германии в 2023 году. Но есть и "красная зона" - отрицательная динамика рождаемости, которая даже больше прогнозной. А также отставание роста экспорта.

В "зеленой зоне", не вызывающей опасений, находится цель - войти в пятерку лучших экономик мира. Аналитики ставят Россию выше Германии в 2023-м

Среди системных проблем Орешкин назвал взаимодействие с регионами. Они, пояснил министр, зачастую получают задание от федерального центра, но не понимают, как его выполнить. Обсуждению таких ситуаций на Форуме стратегов даже посвятили круглый стол "Национальные проекты и территории: эффективные решения и проблемы реализации".

Тема вызвала столь большой интерес, что в аудиторию пришлось приносить дополнительные стулья. Участники сошлись во мнении, что муниципальных чиновников надо учить работать в условиях цифровой экономики, искать новые решения, например, при обустройстве городской среды.

Во второй день Форума стратегов пленарное заседание тоже планируется посвятить ситуации на местах.