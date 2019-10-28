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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Наломал дров

На Северо-Западе России устраняют последствия мощного урагана
Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)
Российская газета - Федеральный выпуск № 243(8001)
Порядка 55 тысяч жителей северо-западных регионов страны ощутили на себе последствия обрушившегося урагана. В эпицентре оказались Новгородская, Псковская, Ленинградская и Вологодская области.

Десятки вырванных с корнем деревьев, сломанные светофоры, упавшие рекламные щиты. Таким был Псков после разгула стихии. Досталось также Псковскому, Струго-Красненскому и Печорскому районам. Из-за поваленных деревьев произошел обрыв линий электропередачи. В зоне отключения оказались свыше 4,5 тысячи человек. Чтобы выявить зоны отключения, в "Псковэнерго" стали использовать квадрокоптеры. Они фиксировали повреждения на высоковольтных линиях и передавали данные в диспетчерские пункты. Устранить последствия урагана в регионе планировали к вечеру понедельника.

Фото: Анна Скудаева/РГ
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В Новгородской области разбор поваленных деревьев и подключение абонентов к электричеству длились до позднего вечера. Здесь в зоне блэкаута осталось свыше 100 населенных пунктов, где проживают десять тысяч человек. Из-за обрыва проводов в зоне отключения оказались детские лагеря "Сосновка" и "Волынь". Также оборваны провода возле Крестецкой центральной районной больницы. На момент написания номера электричество туда подавалось с помощью генераторов. В Ленобласти последствия урагана уже устранены. Здесь из-за оборванных проводов отключалось электричество в 68 населенных пунктах, в зону попали 7,5 тысячи человек. Восстановление электроснабжения заняло несколько часов.

Ликвидация последствий

В Кировской области отключено 76 линий электропередачи, 594 трансформаторные подстанции. Электроснабжение было нарушено в 23 районах. По данным Минэнерго России, без электричества суммарно остались бытовые потребители в 271 населенном пункте области (около 20 850 человек). Мощность отключенных потребителей - 4,9 МВт. В аварийно-восстановительных работах участвуют 133 оперативно-выездные бригады энергетиков в составе 313 человек и 109 единиц спецтехники. Из-за прогнозируемого ухудшения погодных условий работы по восстановлению электроснабжения будут идти круглосуточно.

Как сообщил "РГ" главный инженер компании "Россети" Андрей Майоров, максимально оперативно, в течение двух часов, было восстановлено электроснабжение для 15 тысяч человек, еще 5,8 тысячи человек подключат в максимально короткие сроки. "Энергетики максимально задействуют резервные источники электроснабжения для подачи электричества на социально значимые объекты и в дома жителей на период устранения последствий непогоды", - уточнил он. Ликвидация последствий массовых нарушений электроснабжения находится на особом контроле минэнерго, уточнило министерство.

Подготовил Сергей Тихонов

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