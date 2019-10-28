Тридцатитысячный пассажир перевезен "Рускеальским экспрессом" - уникальным туристическим ретропоездом, запущенным железнодорожниками от станции Сортавала в Карелии в июне этого года.

Он следует до горного парка "Рускеала", открытого на самом крупном в Приладожье месторождении, из мрамора которого построено большинство архитектурных шедевров Санкт-Петербурга и пригородов Северной столицы.

Интерьер поезда на паровозной тяге выполнен в стиле "Николаевского экспресса" - в его составе используются исторические купейные вагоны, пассажиров которых обслуживают проводники, одетые по моде начала двадцатого века. Начинали железнодорожники с двух вагонов, однако всего за несколько месяцев состав подрос до шести. За час пути пассажиры могут посетить вагон-ресторан, в меню которого блюда национальной карельской кухни.

Популярность услуги объясняется и тем, что для удовлетворения потребностей туристов, число которых постоянно растет, железнодорожники провели немалую работу, ведь сам маршрут - уникальный.

"График ретропоезда разработан специально для удобной стыковки с поездом "Ласточка" на станции Сортавала, а также с водными судами "Метеор", курсирующими на Валаам, - поясняет заместитель генерального директора РЖД Дмитрий Пегов. - "Рускеальский экспресс" отправляется через двадцать минут, после прибытия "Ласточки" в Сортавалу".

Таким образом туристический маршрут связал Санкт-Петербург, Выборг и Республику Карелию. Для организации паровозного движения на участке Сортавала - Рускеала железнодорожники восстановили почти 2,5 километра пути, отремонтировали платформу станции Сортавала и поворотный круг бывшего веерного локомотивного депо, провели реконструкцию инженерных коммуникаций для снабжения паровоза водой и его технического обслуживания.

Сейчас уже стало понятно - маршрут получился. В конце октября "экспресс" вышел в финал всероссийской туристской премии "Маршрут года", которая проводится при информационной поддержке Федерального агентства по туризму как лучшее направление для пожилых людей.

"Сам маршрут уже испытала на себе большая группа туристов серебряного возраста из Франции, - говорит консультант по комплексному развитию горного парка "Рускеала" Антон Юшко. - В целом же проект, отмеченный в трех номинациях russian event awards 2019, последние годы принимает больше 300 тысяч гостей".

Тем временем

Вероятно, вскоре гостей станет больше. 2 ноября начинает работу художественная подсветка главной достопримечательности парка - Мраморного каньона. К этому мероприятию РЖД назначило дополнительный поезд "Ласточка" сообщением Санкт-Петербург - Рускеала специально для пассажиров, желающих посетить каньон.

А со 2 декабря Москву, Санкт-Петербург, Сортавалу и Петрозаводск свяжет новый ежедневный поезд, который будет отправляться из Петрозаводска в 14.10 и прибывать на Ленинградский вокзал Москвы на следующие сутки в 10.16. Из Москвы он будет отправляться в 16.00 и прибывать в Петрозаводск на следующие сутки в 12.10.