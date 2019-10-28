Программы региональных телеканалов получат по пять часов цифрового эфирного вещания в день в рамках первого мультиплекса. С 5 ноября врезки появятся в двух "пилотных" регионах: Калининградской и Омской областях. С 29 ноября 2019 года - по всей стране.

Региональные врезки будут транслироваться на телеканале ОТР (он входит в состав первого мультиплекса) утром с 6.00 до 9.00 и вечером с 17.00 до 19.00. Каждый вещатель в субъектах РФ может выбрать необходимый объем в пределах предоставленных временных окон.

Вещать на ОТР в формате врезок получат возможность обязательные общедоступные телеканалы субъектов РФ - телеканалы "21-й кнопки". Сейчас в цифровом формате в каждом субъекте транслируются региональные программы ГТРК в формате врезок на телеканалах "Россия 1" и "Россия 24". В ноябре не менее 95 процентов населения в каждом регионе получат доступ к программам еще одного регионального телеканала. В регионах, где каналы "21-й кнопки" не определены или предоставленная возможность не используется, будет транслироваться федеральная версия ОТР.

Региональные врезки будут выходить в прямом эфире на русском языке и без возможности транслировать коммерческую рекламу. Контент врезок будут составлять новостные и информационно-аналитические программы об общественной, культурной и политической жизни региона.

Региональные программы будут выходить на ОТР в прямом эфире на русском языке и без рекламы

В марте 2019 года правительственная комиссия по телерадиовещанию решила выделить федеральные средства на финансирование запуска поясного вещания ОТР с региональными врезками, чтобы минимизировать расходы телекомпаний-партнеров в субъектах страны. Распоряжением главы правительства Дмитрия Медведева на реализацию проекта в 2019 году выделено 776 миллионов рублей из резервного фонда правительства. Для реализации проекта в октябре-ноябре 2019 года проводится перенастройка сети цифрового эфирного телевещания. Специалисты предупреждают, что изменения параметров сигнала могут вызвать сброс настроек на некоторых моделях приемников. В этом случае зрителям нужно просто провести перенастройку телеканалов, автоматическую или ручную.

Напомним, 14 октября полностью завершен переход на цифровое вещание 20 федеральных каналов. Россия готовилась к этому 9 лет и реализовала проект первой из стран БРИКС.