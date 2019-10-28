Новости

Стивен Кинг прокомментировал первые отзывы о "Докторе Сне" 16:52
Путин увеличил штат прокуроров 16:45
Тарифы на проезд от Москвы до Петербурга поделят на "рабочие" и "выходные" 16:38
Режиссер Флэнеган ответил на критику Marvel Скорсезе его же словами 16:35
В Москве расцвел рододендрон, перепутав осень с весной 16:27
Путин обсудил с Меркель транзит газа через Украину 16:26
Опубликовано видео с места крушения самолета в Пермском крае 16:23
FAW привезет в Россию еще две модели 16:20
В Кремле следили за визитом Зеленского в Золотое 16:12
"Северсталь" подписала контракт с бойцом UFC 16:10
Две школы в Коми закрыли на карантин 16:09
В Крыму оценили экономический эффект от игорной зоны 16:08
В Москве в День народного единства парковка будет бесплатной 16:07
В Удмуртии девочка погибла, зацепившись шарфом на спортплощадке 16:03
Новый компактный кроссовер Toyota рассекретили в Сети 16:00
Россияне назвали Беларусь одной из самых дружественных РФ стран 15:55
Хрен и эвкалипт: от каких болезней помогают горячие ванны 15:45
Путин встретится с президентом Кубы 15:44
Авторы "Игры престолов" не понимают, почему им доверили сериал 15:43
В Ставрополе оштрафован продавец куклы бен Ладена 15:41
В Петербурге оправдали физрука, обвиненного в изнасиловании ученицы 15:39
Минфин США пообещал усилить давление на Иран 15:38
Уникальный внедорожник Т-98 "Комбат" продается за 2 млн рублей 15:38
Онкологи объяснили средний возраст диагностики рака в России 15:27
Итоговый форум "Сообщество" будет посвящен роли общественности в реализации нацпроектов 15:26
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 28 октября по 3 ноября
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 28 октября по 3 ноября
В Гидрометцентре посоветовали срочно менять резину
В Гидрометцентре посоветовали срочно менять резину
За сколько лет россияне могут накопить на покупку дома
За сколько лет россияне могут накопить на покупку дома
28.10.2019 16:10
Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

"Северсталь" подписала контракт с бойцом UFC

Текст: Максим Домчев
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Череповецкая "Северсталь", выступающая в КХЛ, объявила о подписании контракта с бойцом UFC Арманом Царукяном. Он вошел в тренерский штаб команды.

Фото: Григорий Соколов/РИА Новости
Чешский хоккеист Яромир Ягр признался, что скучает по Омску

В понедельник, 28 октября, череповецкая "Северсталь" в чемпионате КХЛ принимает питерский СКА. Накануне матча череповецкий клуб провел пресс-конференцию, в ходе которой было объявлено о подписании контракта с бойцом UFC Арманом Царукяном. К счастью для команды Алексея Кудашова, боец ММА на лед не выйдет. Он занял должность тренера по спецподготовке команды, сообщает сайт клуба.

Царукян рассказал, что в свое время занимался хоккеем, однако затем сделал выбор в пользу смешанных единоборств.

"Когда мы жили в Хабаровске, родители водили меня на борьбу, а с 12 лет я начал совмещать ее с хоккеем. Бывало даже, что пропускал тренировки по борьбе, но на хоккей ходил исправно. Со временем из-за того, что не было возможности попасть в основной состав "Амура", я полностью переключился на единоборства, - рассказал боец UFC. - Сейчас я счастлив, что смогу вернуться на лед, хоть и в тренерском амплуа, и доказать - в первую очередь самому себе, - что 6 лет занятий хоккеем прошли не зря".

Бывший футболист "Челси" Петр Чех стал хоккеистом

Директор "Северстали" Михаил Хорошков отметил, что Арман приезжал в Череповец и провел несколько тренировок с командой. "Летом во время предсезонной подготовки мы включили спарринг в нашу программу, много уделяли внимание боксу. И результатами мы остались вполне довольны. Поэтому решение предложить Арману быть тренером по спецподготовке ХК "Северсталь" и добавить элементы упражнений из смешанных единоборств в тренировки хоккеистов выглядит для нас вполне оправданным", - сказал он.

Спорт Хоккей Игроки и тренеры Спортивные организации Хоккейные клубы "Северсталь" Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Вологодская область
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин увеличил штат прокуроров
Минкомсвязи не допустит перебоев в телевещании из-за долгов
В Крыму оценили экономический эффект от игорной зоны
Россиянам добавили один выходной в ноябре
Польская комиссия начала осмотр обломков самолета Леха Качиньского