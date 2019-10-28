"Северсталь" подписала контракт с бойцом UFC

Череповецкая "Северсталь", выступающая в КХЛ, объявила о подписании контракта с бойцом UFC Арманом Царукяном. Он вошел в тренерский штаб команды.

В понедельник, 28 октября, череповецкая "Северсталь" в чемпионате КХЛ принимает питерский СКА. Накануне матча череповецкий клуб провел пресс-конференцию, в ходе которой было объявлено о подписании контракта с бойцом UFC Арманом Царукяном. К счастью для команды Алексея Кудашова, боец ММА на лед не выйдет. Он занял должность тренера по спецподготовке команды, сообщает сайт клуба.

Царукян рассказал, что в свое время занимался хоккеем, однако затем сделал выбор в пользу смешанных единоборств.

"Когда мы жили в Хабаровске, родители водили меня на борьбу, а с 12 лет я начал совмещать ее с хоккеем. Бывало даже, что пропускал тренировки по борьбе, но на хоккей ходил исправно. Со временем из-за того, что не было возможности попасть в основной состав "Амура", я полностью переключился на единоборства, - рассказал боец UFC. - Сейчас я счастлив, что смогу вернуться на лед, хоть и в тренерском амплуа, и доказать - в первую очередь самому себе, - что 6 лет занятий хоккеем прошли не зря".

Директор "Северстали" Михаил Хорошков отметил, что Арман приезжал в Череповец и провел несколько тренировок с командой. "Летом во время предсезонной подготовки мы включили спарринг в нашу программу, много уделяли внимание боксу. И результатами мы остались вполне довольны. Поэтому решение предложить Арману быть тренером по спецподготовке ХК "Северсталь" и добавить элементы упражнений из смешанных единоборств в тренировки хоккеистов выглядит для нас вполне оправданным", - сказал он.