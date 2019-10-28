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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Мат и окурок

В Череповце школьников и их родителей будут штрафовать за курение и сквернословие
Текст: Светлана Цыганкова (Вологодская область)
Российская газета - Федеральный выпуск № 243(8001)
В Череповце школьников и их родителей привлекут к ответственности за курение и использование ненормативной лексики. Сотрудники администрации городского округа и полицейские провели первый рейд возле образовательных учреждений.

Возле средней школы N 22 курящих подростков не обнаружили. Но нашли окурки. Как выяснилось, курил дворник, убирая территорию. С ним провели профилактическую беседу. А вот у школы N 25 попали прямо на несколько старшеклассников. Они в один голос говорили, что не курят. Но окурки лежали под ногами. Ведущий специалист управления административных отношений мэрии Череповца Яна Дударенко сказала одной из девушек, что пригласят ее маму в комиссию по делам несовершеннолетних на профилактическую беседу.

Фото: iStock
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Члены специальной комиссии обходят не только школьные территории, но и близлежащие дворы, где и прячутся курящие ученики от посторонних глаз. "Случаи курения среди несовершеннолетних участились, - прокомментировала Яна Дударенко. - Сейчас рядом со школой дети не курят, они уже привыкли уходить в соседние дворы. Будем обращать внимание и на курящих детей, и на сквернословящих, привлекать к ответственности родителей".

В КоАП РФ может появиться статья о наказании для родителей, чьи несовершеннолетние дети курят

Кстати, сейчас в стране разрабатываются изменения в КоАП РФ. Может появиться статья о наказании для родителей, чьи несовершеннолетние дети курят. Предлагается несколько вариантов - предупреждение, денежный штраф или даже арест сроком на несколько суток. Пока же на сегодняшний день в виде наказания используют предупреждение или штраф от 500 до трех тысяч рублей за курение в неположенном месте. Но применяют его к гражданам старше 16 лет. Есть и статья, наказывающая за вовлечение детей в процесс употребления табака. И если это папа или мама ребенка, то он может заплатить от двух до трех тысяч рублей. За использование нецензурной лексики можно заплатить от 500 рублей до одной тысячи. Это приравнивается к мелкому хулиганству.

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