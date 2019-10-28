В Ленобласти грузовик рассыпал 23 тонны щебня на федеральной трассе

В Ленинградской области на 83-м километре трассы "Скандинавия" грузовик рассыпал 23 тонны щебня по проезжей части, сообщает " Упрдор "Северо-Запад".

Движение перекрыто в обе стороны. Водителям рекомендовали объезжать этот участок, территория в данный момент расчищается. Самый удобный путь объезда лежит через поселок Первомайский.

На месте работают сотрудники ГИБДД, которые координируют транспортные потоки.

По предварительным данным, сам грузовик перевернулся. В результате происшествия никто не пострадал.