В Ленобласти в массовом ДТП погиб водитель, четыре человека ранены

В Кингисеппском районе Ленинградской области на трассе "Нарва" недалеко от морского порта "Усть-Луга" столкнулись пять автомобилей и автобус.

Как сообщает Управление ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, автобус марки Skania остановился на трассе в связи с ДТП. В эту машину врезалась Lada Largus.

В салоне отечественного автомобиля находилось пять человек. Водитель погиб на месте, все его пассажиры госпитализированы.

Это ДТП спровоцировало столкновение машин Ford Transit, Chevrolet Aveo, Honda Accord и Nissan Note. В этих автомобилях никто не пострадал. Сейчас на месте работают сотрудники ГИБДД, они устанавливают все обстоятельства случившегося.

Стоит отметить, что накануне Ленинградская область оказалась в зоне циклона, в регионе прошел снег с дождем. Утром температура воздуха понизилась, возникла гололедица.

В связи с этим в регионе резко выросло количество дорожно-транспортных происшествий. Так, если 25 октября к 13.00 в Петербурге и Ленобласти было зафиксировано 289 заявок в связи с ДТП, то 28 октября их оказалось уже 404.