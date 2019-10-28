Новости

Онкологи объяснили средний возраст диагностики рака в России 15:27
ЦОДД просит автолюбителей с началом заморозков не ездить на летней резине 15:23
Богомолов расскажет о соцсетях на Петербургском культурном форуме 15:21
Стартовали российские продажи обновленного Land Rover Discovery Sport 15:20
Ветеринар рассказал, почему собак нельзя кормить хлебом и макаронами 15:09
Польская комиссия начала осмотр обломков самолета Леха Качиньского 15:07
В тюменском селе рассказали о семье солдата, расстрелявшего сослуживцев 14:59
Чем Минск ответит на учения НАТО в Литве 14:56
На Кубани двое судей досрочно лишены полномочий 14:51
В Ленобласти в массовом ДТП погиб водитель, четыре человека ранены 14:47
Исследование: Россияне отказываются от составления списков покупок 14:35
Уральский школьник запомнил более 13 тысяч знаков числа Пи 14:33
Ученые установили связь между избыточным потреблением соли и слабоумием 14:33
На Дону многодетные семьи освободили от транспортного налога 14:25
Лукашенко назвал беспрецедентной переброску войск США в Литву 14:21
Toyota отзывает в России больше 1 тысячи Land Cruiser Prado 14:18
МВД завело дело из-за видеоролика с интервьюирующими гея детьми 14:13
Стало известно, почему аккадцы покинули свои города на 300 лет 14:10
Экс-премьер Дагестана осужден за растрату на шесть с половиной лет 14:05
Россияне стали больше пользоваться таксофонами после отмены платы за звонки 14:03
Новый седан Mercedes-Benz S-класса будет похож на Tesla 14:00
В Подмосковье арестован планировавший массовое убийство студент 13:49
Беларусь ответит на размещение войск у своих границ 13:47
Уральские летчики получили четыре ударных вертолета "Крокодил" 13:39
В Костромской области пропавший подросток найден мертвым 13:37
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 28 октября по 3 ноября
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 28 октября по 3 ноября
В Гидрометцентре посоветовали срочно менять резину
В Гидрометцентре посоветовали срочно менять резину
За сколько лет россияне могут накопить на покупку дома
За сколько лет россияне могут накопить на покупку дома
28.10.2019 14:47
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Ленобласти в массовом ДТП погиб водитель, четыре человека ранены

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

В Кингисеппском районе Ленинградской области на трассе "Нарва" недалеко от морского порта "Усть-Луга" столкнулись пять автомобилей и автобус.

Как сообщает Управление ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, автобус марки Skania остановился на трассе в связи с ДТП. В эту машину врезалась Lada Largus.

В Карелии автобус с 23 пассажирами опрокинулся в кювет

В салоне отечественного автомобиля находилось пять человек. Водитель погиб на месте, все его пассажиры госпитализированы.

Это ДТП спровоцировало столкновение машин Ford Transit, Chevrolet Aveo, Honda Accord и Nissan Note. В этих автомобилях никто не пострадал. Сейчас на месте работают сотрудники ГИБДД, они устанавливают все обстоятельства случившегося.

Стоит отметить, что накануне Ленинградская область оказалась в зоне циклона, в регионе прошел снег с дождем. Утром температура воздуха понизилась, возникла гололедица.

В связи с этим в регионе резко выросло количество дорожно-транспортных происшествий. Так, если 25 октября к 13.00 в Петербурге и Ленобласти было зафиксировано 289 заявок в связи с ДТП, то 28 октября их оказалось уже 404.

Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Ленинградская область
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Минкомсвязи не допустит перебоев в телевещании из-за долгов
Медведев распорядился создать в Крыму игорную зону
Россиянам добавили один выходной в ноябре
Польская комиссия начала осмотр обломков самолета Леха Качиньского
Лукашенко назвал беспрецедентной переброску войск США в Литву