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28.10.2019 15:39
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Петербурге оправдали физрука, обвиненного в изнасиловании ученицы

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)
Фото: Табылды Кадырбеков/РИА Новости Фото: Табылды Кадырбеков/РИА Новости
Фото: Табылды Кадырбеков/РИА Новости

В Петербурге Красносельский районный суд оправдал 60-летнего учителя физкультуры, которого год назад обвинили в изнасиловании девятилетней школьницы. Суд выяснил, насилия не было, а девочка оговорила педагога.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга, разобраться в этой истории помогла экспертиза. Она и подтвердила факт оговора.

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В частности, девочка заранее заучила показания, а до этого слова, которые школьница должна была сказать на суде, были скорректированы взрослыми.

Уголовное дело также в свое время было инициировано со слов девочки. В мае прошлого года ученица школы №375 пришла домой и рассказала маме, что ее изнасиловал учитель физкультуры.

Мама школьницы, естественно, сразу же обратилась в полицию. Оттуда материалы были переданы в Следственный комитет, ведомство возбудило уголовное дело. На период расследования педагога арестовали.

Сейчас в связи с тем, что судом доказана невиновность педагога, учитель получил право на реабилитацию.

Происшествия Правосудие Следствие Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург
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