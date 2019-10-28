В Петербурге няню ребенка обвинили в краже денег у хозяев

Прокуратура Выборгского района Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 20-летней няни, сообщает пресс-служба ведомства. Девушку будут судить за похищение денег у ее работодателей.

Жительницу Петербурга, нанятую исполнять обязанности няни к малолетнему ребенку, его родители заподозрили в воровстве. Они заметили, что из дома стали пропадать деньги. Тогда супруги установили в своей квартире камеры видеонаблюдения. Однажды запись подтвердила, что няня ребенка действительно взяла часть оставленных денег. Супруги попросили ее срочно вернуться под предлогом, что им необходимо отъехать из дома, а сами вызвали полицейских.

Девушка призналась, что не в первый раз взяла деньги. Прокуратура обвиняет ее в пяти подобных эпизодах.

Уголовное дело возбуждено по пункту "в" части 2 статьи 158 УК РФ (кража). Дело направлено в суд.