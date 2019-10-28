В вологодском поселке ураган снес с жилого дома крышу

В поселке Шексна ураганный ветер снес с пятиэтажного дома крышу вместе с опалубкой. ЧП случилось ночью, поэтому никто не пострадал.

Все произошло в половине четвертого утра. Владельцы квартир, а здесь их 51, услышали страшный грохот во дворе. Оказалось, что со здания слетела крыша. К счастью, людей рядом не было, а машины стояли подальше.

В соцсети жители дома № 4 по улице Молодежной, где все и случилось, написали, что крышу отремонтировали нынешним летом - установили новое железное покрытие вместо старого. В группе выложили и видео.

Как сообщили в администрации Шексны, специалисты уже побывали на месте ЧП. Сейчас решается вопрос с ликвидацией последствий урагана. А претензии планируют предъявить подрядчику, который занимался ремонтом кровли.