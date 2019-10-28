На Кубани двое судей досрочно лишены полномочий

Квалификационная коллегия судей Краснодарского края досрочно прекратила полномочия судьи Славянского городского суда Сергея Завгороднего и судьи Советского районного суда Дмитрия Цыкалова. Сегодня на сайте краевого суда появилась официальная информация о вынесенном в пятницу решении.

- В ходе проведения проверки по обращению совета судей Краснодарского края нашли свое подтверждение доводы жалобы заместителя управляющего Краснодарским отделением ПАО "Сбербанк России" на действия судьи Славянского городского суда Завгороднего С. Г. при рассмотрении ряда гражданских дел, - сообщает пресс-служба ведомства. В жалобе заявитель указывал на грубое нарушение судьей норм процессуального права, в том числе правил подведомственности и подсудности рассмотрения спора, порядка подготовки дел к судебному разбирательству, разрешения вопроса о составе лиц, участвующих в деле, порядка проведения судебной экспертизы, а также норм материального права.

По мнению членов квалификационной коллегии судей, "выявленные нарушения свидетельствуют о пренебрежительном отношении судьи Завгороднего к соблюдению закона и судейской этики, нарушают права участников процесса и не дают оснований рассчитывать на добросовестное выполнение им обязанностей судьи в будущем".

Дисциплинарный проступок стал причиной досрочного прекращения полномочий и судьи Советского районного суда Краснодара Дмитрия Цыкалова.

- В ходе проверки, проведенной комиссией по поступившему обращению, была установлена его причастность к принятию непроцессуальных судебных решений, или судебных актов, в том числе за незаконное денежное вознаграждение, - говорится в сообщении пресс-службы краевого суда. - Проведенный анализ истребованных в результате проверки гражданских дел и материалов свидетельствует о систематическом халатном отношении к исполнению своих должностных обязанностей со стороны судьи Цыкалова Д. А. Следствием такого отношения явилась волокита при рассмотрении гражданских и административных материалов, создание препятствий сторонам в доступе к правосудию.