На Дону многодетные семьи освободили от транспортного налога

На заседании Законодательного собрания Ростовской области депутаты приняли изменения в областной закон о региональных налогах. От уплаты транспортного налога полностью освобождаются многодетные семьи, в которых растут три ребенка и более.

Причем льготой могут воспользоваться только те семьи, в которых дети и родители проживают совместно. Кроме этого, транспортный налог не будут платить семьи, имеющие детей-инвалидов, опекуны инвалидов с детства, признанных судом недееспособными, инвалиды Великой Отечественной войны и боевых действий.

Для инвалидов первой и второй групп, ветеранов Великой Отечественной войны и боевых действий раньше существовали ограничения по мощности двигателя автомобилей. Инвалиды первой и второй групп, ветераны Великой Отечественной войны и боевых действий освобождались от уплаты налога, только если мощность легкового автомобиля не превышала 150 лошадиных сил, для инвалидов в отношении легковых автомобилей, мотоциклов и мотороллеров - до 100 лошадиных сил. Теперь эти категории граждан также освобождены от уплаты налога полностью.

По словам губернатора области Василия Голубева, который внес законопроект в Законодательное собрание, льготами смогут воспользоваться 100 тысяч жителей области. На это понадобится примерно 240 миллионов рублей. Закон вступает в силу с 1 января 2020 года. Уже за 2019 год указанные категории граждан платить транспортный налог не будут.