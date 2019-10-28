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28.10.2019 14:25
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

На Дону многодетные семьи освободили от транспортного налога

Текст: Лариса Ионова

На заседании Законодательного собрания Ростовской области депутаты приняли изменения в областной закон о региональных налогах.  От уплаты транспортного налога полностью освобождаются многодетные семьи, в которых растут три ребенка и более.

Фото: iStock
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Причем льготой могут воспользоваться только те семьи, в которых дети и родители проживают совместно. Кроме этого, транспортный налог не будут платить семьи, имеющие детей-инвалидов, опекуны инвалидов с детства, признанных судом недееспособными, инвалиды Великой Отечественной войны и боевых действий.

Для инвалидов первой и второй групп, ветеранов Великой Отечественной войны и боевых действий раньше существовали ограничения по мощности двигателя автомобилей. Инвалиды первой и второй групп, ветераны Великой Отечественной войны и боевых действий освобождались от уплаты налога, только если мощность легкового автомобиля не превышала 150 лошадиных сил, для инвалидов в отношении легковых автомобилей, мотоциклов и мотороллеров - до 100 лошадиных сил. Теперь эти категории граждан также освобождены от уплаты налога полностью.

По словам губернатора области Василия Голубева, который внес законопроект в Законодательное собрание, льготами смогут воспользоваться 100 тысяч жителей области. На это понадобится примерно 240 миллионов рублей. Закон вступает в силу с 1 января 2020 года. Уже за 2019 год указанные категории граждан платить транспортный налог не будут.

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