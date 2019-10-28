На Дону восстановили монумент одному из первых кавалеров Красной Звезды

В Ростовской области завершилась реставрация памятника "Всадники", расположенного около хутора Казачий. Монумент является объектом культурного наследия регионального значения и известен как памятник полному Георгиевскому кавалеру и Красной Звезды Борису Думенко.

Открытый в 1988 году памятник выполнен ростовским скульптором Анатолием Дементьевым и архитектором Иваном Жуковым. Монумент напоминает образ птицы, которая взлетает с кургана. Силуэт формируют мчащиеся галопом всадники. Скачущий впереди с шашкой в руке - комкор Борис Думенко. К сожалению, со временем памятник обветшал: исчезла облицовка, содержащая медь, и остался лишь гипсовый каркас. Летом нынешнего года было принято решение о восстановлении памятника. На эти цели из областного бюджета было выделено более пяти миллионов рублей.

- Реставрация полностью завершена, памятник вернул свой первоначальный вид. Монумент "Всадники" - это не просто памятник герою Гражданской войны - это память об истории, которую необходимо хранить и передавать потомкам, - рассказал замглавы региона Вадим Артемов.

Справка "РГ"

Борис Макеевич Думенко родился в 1888 году на хуторе Хомутец-Казачий станицы Бочаевской. Участник Первой мировой и Гражданской войны. 2 марта 1919 года начальник 1-й кавалерийской Стальной дивизии Борис Думенко награжден орденом Красного Знамени №5. По ложному обвинению в убийстве военкома корпуса Микеладзе, оскорблении Троцкого и попытке организации антисоветского восстания расстрелян трибуналом 11 мая 1920 года на окраине Братского кладбища в Ростове-на-Дону. Реабилитирован в 1964 году. Именем Бориса Думенко названы улицы в Ростове-на-Дону, Новочеркасске, Большой Мартыновке, Волгодонске, Веселом и других населенных пунктах области.