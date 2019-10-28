По Крымскому мосту скоро пойдут поезда

В ближайшие дни стартует продажа билетов на пассажирские поезда дальнего следования, которые уже в декабре поедут по Крымскому мосту.

Пока по Крымскому мосту ходят технические поезда. Первый пассажирский здесь проедет в начале декабря. Фото: Инфоцентр "Крымский мост"

Технологические составы, доставляющие с материка рельсы, шпалы и инертные материалы, работают на мосту еще с лета 2018 года, но лишь в середине июня нынешнего после стыковки рельсов первого пути они смогли пройти весь 19-километровый путь от таманского берега до керченского. После укладки второго пути на мосту начался монтаж систем автоматического контроля и управления движением поездов, который должен завершиться к ноябрю.

"Устройства сигнализации, централизации и блокировки обеспечат комфортное и безопасное движение, - рассказал ведущий инженер-проектировщик компании "СГМ-Мост" Сергей Писарев. - Автоматика моста в режиме реального времени будет взаимодействовать с автоматикой станций и локомотивов, машинисты по сигналу смогут снизить или набрать скорость либо затормозить".

Также информация о состоянии путей и подвижного состава, пересекающих Керченский пролив, будет передаваться на близлежащие станции Тамань-Пассажирскую и Керчь-Южную. Посты электрической сигнализации размещены с двух сторон моста. Мгновенный обмен данными позволит машинистам, диспетчерам и службе эксплуатации координировать потоки, корректировать скорость и интервал между составами.

Сейчас на железной дороге укладывают кабели и устанавливают путевые ящики с необходимым оборудованием. Параллельно продолжаются балластировка щебнем, рихтовка и выправка верхнего строения пути. Формируются контррельсы - дополнительные рельсы внутри основной колеи, которые будут удерживать вагоны от возможного схода. Продолжается монтаж стоек освещения и шумозащитных экранов. На объекте занято почти 3000 инженеров и рабочих.

В начале декабря через Керченский пролив пойдут первые пассажирские поезда. Путь от станции Тамань-Пассажирская до станции Керчь-Южная займет около получаса, и все это время - никакого привычного стука колес. Ведь на мосту использована технология "бархатного пути" - между участками пути длиной по 440 метров установлены 84 комплекта уравнительных стыков для компенсации температурных напряжений. Именно они дают стальным рельсам свободно "дышать" при колебаниях температуры воздуха и обеспечивают тот самый бесшумный ход, который позволяет наслаждаться потрясающими видами Керченского пролива из окна вагона.

Крымский мост сможет пропускать в течение суток в обоих направлениях 65 пар поездов: 45 пассажирских и 20 грузовых

К открытию железнодорожного движения Росимущество приобрело 166 пассажирских вагонов дальнего следования и 10 локомотивов. Все они построены в 2017-2018 годах. Среди закупленных пассажирских вагонов есть все необходимые для организации безопасных и комфортных перевозок - купейные, штабные с купе для пассажиров с ограниченными возможностями здоровья, плацкартные, а также вагоны-рестораны. Все они оснащены кондиционерами и биотуалетами. На полуостров уже завезены первые тепловозы и электровозы. "На Крымскую железную дорогу уже поступило семь тепловозов ТЭП70БС - в депо Джанкой, и три электровоза ВЛ10 - в депо Симферополь. С учетом этих локомотивов тяговые ресурсы магистрали полностью обеспечат планируемый на первом этапе объем пассажирских перевозок в дальнем следовании, - считает исполняющий обязанности гендиректора КЖД Алексей Красоткин.

Новые пассажирские вагоны для поездов дальнего следования будут включаться в составы постепенно, по мере назначения новых маршрутов. Предварительно планируется курсирование восьми пар поездов в сутки по 11 маршрутам с материка в четыре пункта назначения: Симферополь, Севастополь, Евпаторию и Феодосию. С открытием железнодорожного движения Крымский мост сможет пропускать в течение суток в обоих направлениях 65 пар поездов: 45 пассажирских и 20 грузовых.

За три последние года в республике капитально отремонтировано 310 километров железной дороги. И на полуострове пассажиров так же встретят рельсы без стыков. Разрешенная скорость движения на всех участках от Крымского моста до Севастополя увеличится до 120 километров в час. Вся магистраль покрыта надежной сетью мобильной связи, а на опорах смонтировано 505 километров волоконно-оптического кабеля. Также на полуострове отремонтированы все шесть вокзалов на пути из Керчи в Севастополь. Осталось завершить мероприятия для обеспечения транспортной безопасности и доступности вокзалов для маломобильных групп населения.

Активно достраивается Керчь-Южная - новая станция КЖД, расположенная на 11-м километре линии Керчь - Аршинцево. Почти возведена "коробка" вокзала, монтируется пешеходный мост через пути.

Согласно маркетинговым исследованиям КЖД ориентировочно в первый год в Крым и обратно поезда дальнего следования доставят около трех миллионов человек. В перспективе же пассажиропоток может увеличиться до 18 миллионов человек в год. Не исключают на КЖД и вероятности запуска электричек в ближайшие города Кубани - Анапу и Краснодар. А вот грузовые поезда поедут по Крымскому мосту только в июне 2020 года.