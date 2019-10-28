Ростовчанин нарисовал обложку для альбома лидера группы Rammstein

График из Ростова-на-Дону, подписывающий свои работы как Дэн Зозуля, принял участие в оформлении обложки нового альбома лидера группы Rammstein Тилля Линдеманна.

Вместе с ним над дизайном работали художники Антон Шиферсон и Глеб Давыдов. Альбом "F&M" в стиле индастриал-метал будет представлен 22 ноября.

На обложке винилового диска участники рок-группы представлены в качестве всадников Апокалипсиса. Лидер немецкой рок-группы и ростовчанин познакомились в Москве в 2016 году на одном из закрытых мероприятий. Зозуля продемонстрировал Тиллю Линдеманну свои рисунки, после чего получил предложение о долговременном сотрудничестве с Rammstein.

В свою очередь художник Глеб Давыдов сообщил, что работы по созданию обложки для нового альбома велись по ночам.