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Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

Закрыли черную полосу

СКА в Череповце прервал рекордную серию из пяти поражений подряд
Текст: Илья Зубко
Российская газета - Столичный выпуск № 243(8001)
В Континентальной хоккейной лиге состоялись три матча регулярного чемпионата. Пожалуй, самый любопытный из них с точки зрения интриги прошел в Череповце, где местная "Северсталь" принимала питерский СКА.
Игроки питерского СКА (на фото) добились тяжелой победы над "Северсталью" только в серии буллитов. Фото: РИА Новости Игроки питерского СКА (на фото) добились тяжелой победы над "Северсталью" только в серии буллитов. Фото: РИА Новости
Игроки питерского СКА (на фото) добились тяжелой победы над "Северсталью" только в серии буллитов. Фото: РИА Новости

В последние годы к армейцам с Невы относятся по-особому. СКА приучил к тому, что он - неизменный фаворит Кубка Гагарина, самый посещаемый клуб и к тому же базовая команда для национальной сборной. Больше всего олимпийских чемпионов Пхенчхана представляли именно питерских армейцев. Кроме того, со времен Олега Знарка так уж повелось, что главный тренер СКА параллельно еще и рулит сборной. Эта практика совмещения продолжилась при Илье Воробьеве, а когда он не смог добиться успеха ни там, ни там, обе должности перешли к Алексею Кудашову.

Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС
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Вот здесь-то и начинаются вопросы. Если руководители СКА могут назначать главным тренером кого хотят, то за какие заслуги Кудашову доверили сборную - очень большой вопрос. Специалистов с равнозначным да и куда более внушительным послужным списком более чем достаточно. Почему нужно непременно работать в СКА и в сборной - тоже загадка. И весьма велика вероятность, что Алексей Кудашов не удержится ни на одном из стульев даже до конца сезона.

Первый список игроков, вызванных в главную команду новым тренерским штабом, удивил. Даже если учесть, что Кубок Карьяла, стартовый этап Евротура, который пройдет с 7 по 10 ноября, не является каким-то эпохальным событием, и здесь можно позволить себе кадровые эксперименты. Питерских армейцев в сборной Кудашова представляет шесть человек - больше, чем любой другой клуб КХЛ. У действующего чемпиона и лидера нынешнего сезона ЦСКА, для сравнения, приглашения получили лишь четверо. Остальные клубы представлены еще скромнее.

Эти кадровые решения не вызвали бы вопросов, если бы СКА действительно показывал сейчас классный хоккей, как в прошлые сезоны. Но от былого лоска мало что осталось. Со многими звездами Питер распрощался, и сейчас по составу армейцы с Невы - одни из претендентов, но не более. Кроме того, именно в данный момент СКА переживает один из самых сложных периодов за последние годы. К моменту вчерашней поездки в Череповец команда Кудашова проиграл пять матчей подряд - это клубный антирекорд в Континентальной хоккейной лиге. Заговорили даже о том, что такими темпами кадровые решения произойдут со дня на день. Алексей Кудашов на эти слухи ответил, что никаких заявлений об отставке не писал и делать этого не собирается. Что же касается причин последних неудач, то после поражения от "Локомотива", которое и стало для СКА рекордным, он заявил следующее: "Думаю, в первую очередь наша проблема - психологическая. От нас уходит уверенность. Пропускаем легкие голы из-за нервов. С физикой у нас все хорошо, мы нормально тренируемся".

На этом фоне матч с не блещущей "Северсталью" - череповчане занимали девятое место в Западной конференции - становился для СКА в каком-то смысле судьбоносным. Ведь если продолжать проигрышную серию, то тренеру можно заявление и не писать - формулировку "по собственному желанию" ведь можно и изменить на более жесткую. Так что армейцам с Невы надо было биться и за себя, и за тренера. И они действительно вышли с серьезным настроем. СКА превосходил хозяев и по владению шайбой, и по броскам в створ. Но назвать игру армейцев феерией язык не повернется. Вязкий, тягучий хоккей с минимумом опасных моментов. Практически два периода он не приносил результата никому, и на табло светились унылые 0:0.

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Картину разбавил гол Кемппайнена на 39-й минуте - Йоонас на пятачке подставил клюшку после броска Земченка и открыл счет. Но продолжения история не получила. Более того, в третьем периоде СКА упустил и территорию, и инициативу. Ответный гол Егора Морозова на 55-й минуте выглядел логично - 1:1. Овертайм удачи не принес никому, так что победителя определили буллиты. Здесь армейцы нанесли на один точный бросок больше соперника и победили 2:1. Но к качеству игры СКА вопросов осталось много.

В других матчах дня казанский "Ак Барс" обыграл дома хабаровский "Амур" 3:1 и упрочил лидерство на Востоке, ну а "Адмирал" из Владивостока упустил преимущество в три шайбы и уступил на выезде "Нефтехимику" из Нижнекамска 3:4.

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