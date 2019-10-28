В Астрахани задержали серийного грабителя женщин

В Астрахани сотрудники полиции задержали 37-летнего местного жителя, которого подозревают в серии разбойных нападений на одиноких женщин. Задержанный наносил своим жертвам удары молотком по голове, а потом грабил.

Как сообщает пресс-служба областного управления МВД, подозреваемым оказался ранее судимый мужчина. Для совершения преступлений он выбирал безлюдные места, в частности, гаражные кооперативы. Там рецидивист наносил удары по голове молотком и забирал золотые украшения. Всего зафиксировано семь нападений.

"Одна из семи потерпевших подверглась нападению, когда гуляла с малолетним ребенком, который находился в коляске", - сообщили в пресс-службе.

Подозреваемый дал признательные показания и сообщил, что, не сумев устроиться на работу, решил таким способом заработать денег. Похищенные украшения он сдавал в ломбарды. Решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения.