В Крым съехались лучшие виноделы мира

Крым собрал представителей винодельческого сообщества России и стран ближнего и дальнего зарубежья: здесь впервые прошел IX Всероссийский cаммит виноделов и I Международный винный конкурс имени Льва Голицына.

Принимал гостей производственно-дегустационный комплекс "Массандра". Это предприятие было выбрано не случайно, оно было основано в 1894 году князем Львом Голицыным. И по сей день сохраняет традиции производства вина из собственного винограда. Несмотря на санкции, в конкурсе приняли участие более 70 отечественных и зарубежных предприятий из 20 стран мира. Они представили более 400 образцов вина. В Крым прибыла звездная команда судей - это известные международные и российские эксперты, энологи, специалисты в области виноделия. Из 16 членов жюри восемь - это гости из Великобритании, США, Франции, Германии, Финляндии и других стран.

Очень символично участие в жюри всемирно известного винного эксперта из Бордо Джона Сальви. Ведь шампанское "Парадиз" Льва Голицына в 1900 году на Всемирной выставке в Париже завоевало Гран-при. А до этого он покорил французов своими мускатными винами. "Крымские вина очень хорошие, они могут успешно конкурировать с другими винами на международном рынке", - признался Сальви. В свою очередь один из ведущих винных экспертов в мире, член жюри Оз Кларк из Великобритании отметил, что посещает Россию уже не первый год, и он приятно удивлен тем прогрессом, который наблюдается в производстве российских вин.

В рамках Международного винного конкурса награды за лучшее вино России из отечественного винограда вручались в семи номинациях: "Лучшее красное вино", "Лучшее белое вино", "Лучшее игристое (шампанское) - классическое", "Лучшее игристое (шампанское) - резервуарное", "Лучшее природно-сладкое вино", "Лучшее ликерное вино", "Лучшее коллекционное вино". Среди победителей и крымские и севастопольские винодельческие предприятия.