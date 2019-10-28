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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

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В Астрахани заработала "горячая линия" для глухонемых
Текст: Николай Грищенко (Астрахань)
Российская газета - Федеральный выпуск № 243(8001)
В МЧС Астраханской области заработала "горячая линия" для глухонемых. Теперь инвалиды с нарушениями слуха и речи получили возможность с помощью смс-сообщений попросить помощи у спасателей.

Вся информация о пожарах и обрывах электропроводов, затоплениях и происшествиях на воде, о ДТП, обнаруженных взрывных устройства и других ЧП приходит на специальный сотовый телефон в МЧС.

Фото: iStock
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- Раньше, чтобы сообщить в экстренные службы о появлении запаха газа, прорыве водопровода или вызвать "скорую", инвалидам приходилось обращаться за помощью к сурдопереводчику. Уходили драгоценные минуты на координацию действий различных служб, и помощь не могла прийти вовремя, а это чревато последствиями, - рассказывает сурдопереводчик астраханского отделения "Всероссийского общества глухих" Елена Тихонова.

Дело в том, что единый телефон службы спасения 112 не принимает смс-сообщения. Невозможно также отправить сообщение с просьбой о помощи на короткий номер МЧС. Технические возможности системы не позволяли этого делать, и инвалиды по слуху и речи в буквальном смысле слова зависели от сурдопереводчика. Теперь же достаточно набрать смс-сообщение и отправить его на специальный номер. В сообщении следует указать фамилию, адрес и изложить информацию о ЧП. В пресс-службе МЧС региона рассказали: "После приема и обработки текстового смс-сообщения наш специалист информирует обратившегося о получении сообщения и принятых мерах".

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