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28.10.2019 10:43
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Минпросвещения назвали лучшие школьные столовые

Текст: Ксения Колесникова
Завершился Всероссийский конкурс лучших проектов организации питания школьников, который проходил по инициативе Министерства просвещения.
Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС
Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

Всего на конкурс поступило более 600 заявок от школ и городов из 67 регионов России. Самые "активные" - республики Крым, Башкортостан и Краснодарский край - из этих регионов было больше всего участников.

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
Названа главная ошибка в питании детей

С сентября 2019 года прошло два дистанционных этапа и один очный, на котором региональные команды защищали свои проекты перед экспертами. Среди них - специалисты из Минпросвещения, Минздрава, Роспотребнадзора, ФИЦ питания и биотехнологии, Высшей школы экономики, Союза "Профессионалы в сфере образовательных инноваций" и, конечно, - родители.

Учитывалось все: соблюдение санитарных норм и рекомендаций, переоснащение пищеблоков, ассортимент в буфете школьной столовой, требования к поставщикам... Обращали внимание даже на то, предлагает ли школа детям с аллергией или "медицинской" диетой скорректированный рацион.

Результаты? В номинации "Лучшая практика питания в общеобразовательной организации" победил Международный образовательный комплекс "Гармония школа № 97" Удмуртской Республики. Лауреаты: "Школа Сколково - Тамбов" Тамбовской области, Образовательный комплекс "Алгоритм Успеха" Белгородской области, Школа № 72 Рязанской области, Школа № 32 города Новороссийска Краснодарского края. В номинации "Лучшая региональная практика" победил Комитет по образованию Санкт-Петербурга. На муниципальном уровне лучше всех оказалось Управление образования Ульяновска. В номинации "Лучшая практика управления и контроля" победило Управление образования Белгорода.

Таким образом Министерство просвещения определяет лучшие региональные практики организации школьного питания и на их основе создает единую концепцию. Она снимет многие вопросы. Например, такие: Как наладить работу с поставщиками? По каким принципам составлять меню? Как оборудовать столовую и пищеблок? Как обеспечить горячим питанием льготников?

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После того, как концепция будет готова, регионы смогут взять опыт лучших школ на "вооружение" и сделать обеды учеников вкуснее и доступнее.

"Обеспечение качественного питания в школах - прямая задача каждого региона и образовательной организации, это необходимое условие для образовательной среды. Министерство проводит мониторинг для выявления лучших практик. Данные будут получены к концу года, и они лягут в основу дальнейшего совершенствования систем организации горячего питания. При этом будут затронуты все уровни - региональный, муниципальный, уровень самих школ, - рассказали "РГ" в Министерстве просвещения. - Всероссийский конкурс лучших проектов организации питания школьников - часть этой системной работы".

Общество Образование Правительство Минпросвещения Филиалы РГ Крым Филиалы РГ Башкортостан Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ Филиалы РГ Центральная Россия Филиалы РГ Приволжье Филиалы РГ Северо-Запад ЮФО Республика Крым ПФО Башкортостан ЮФО Краснодарский край ЦФО Тамбовская область Тамбов ПФО Удмуртия
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