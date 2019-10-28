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28.10.2019 11:15
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Новороссийске на судоремонтном заводе нашли тело рабочего

Текст: Юрий Гень (Краснодарский край)

В Новороссийске расследуют гибель работника судоремонтного завода, которая произошла при странных обстоятельствах. Мужчину обнаружили в бытовом помещении предприятия без признаков насильственной смерти. Об этом сообщили в пресс-службе Южного следственного управления на транспорте СКР.

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По предварительным данным, мужчина являлся электромехаником кранового участка судоремонтного завода Новороссийска. Его обнаружили утром 28 октября в бытовом помещении, причем какие-либо признаки насильственной гибели отсутствовали. Установлено, что мужчине было 65 лет.

Следователь Южного СУТ СК России выехал на место происшествия с целью установить все обстоятельства произошедшего.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край
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