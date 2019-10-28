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28.10.2019 21:47
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Звезды "Сириуса"

В Сочи начался II саммит молодых ученых и инженеров
Текст: Ирина Белова (Сочи)
Российская газета - Федеральный выпуск № 243(8001)
28 октября в Образовательном центре "Сириус" стартовал II ежегодный саммит молодых ученых и инженеров "Большие вызовы для общества, государства и науки". Он собрал 600 участников, из них почти половина - студенты из 76 университетов 32 регионов России.
Форум собрал 600 участников, из них почти половина - студенты из 76 университетов 32 регионов России. Фото: Ирина Белова/РГ Форум собрал 600 участников, из них почти половина - студенты из 76 университетов 32 регионов России. Фото: Ирина Белова/РГ
Форум собрал 600 участников, из них почти половина - студенты из 76 университетов 32 регионов России. Фото: Ирина Белова/РГ

Саммит открылся с переданных министром науки и высшего образования РФ Михаилом Котюковым участникам пожеланий "эффективной работы, плодотворных идей и неиссякаемого вдохновения".

- Здесь представлены проекты, прошедшие сложный конкурсный отбор, - заявила руководитель Образовательного фонда "Талант и успех" Елена Шмелева. - Большая часть студентов, принявших участие в первом саммите, прошли стажировки в ведущих российских компаниях и уже трудоустроены.

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Как рассказал директор по маркетингу сервисов "Яндекс" Андрей Себрант, со студентами в "Сириусе" очень интересно работать, и их смело можно принимать в ведущие компании.

- Мы были в восторге от работы со школьниками на научно-технологической программе "Большие вызовы" в июле этого года, - отметил он. - Приятно, что возрастной диапазон воспитанников "Сириуса" расширился до студентов. Наша компания очень заинтересована в высококвалифицированных специалистах. Я уверен, то, что делает "Сириус", это и есть будущее российского образования на практике.

По словам Елены Шмелевой, в работе саммита учитываются приоритеты ведущих научных технологических компаний страны - многолетних партнеров "Сириуса", с которыми ранее создавался образовательный центр, а сейчас и университет.

- Мы начинаем строительство нового Научно-технологического университета "Сириус", - объяснил советник по научным и инновационным программам руководителя Фонда "Талант и успех" Дмитрий Иванов. - На саммите ведущие зарубежные и российские ученые будут читать лекции и проводить мастер-классы. Нам предстоит большая работа, а саммит - начало этой работы.

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По словам директора центра трансфера технологий Фонда "Талант и успех", проректора Научно-технологического университета "Сириус" Романа Иванова, "университет - это научно-образовательная организация совершенно нового формата, которая будет выстраивать тесные отношения с российскими технологичными компаниями - специалистами тех отраслей, которые прежде всего важны для российской экономики".

- В рамках саммита участники получат представление о том, как сделать результаты своей научной деятельности интересной для индустриальных партнеров и востребованной для экономики, - отметил Роман Иванов.

На саммите представлены лучшие проекты со всей страны, прошедшие сложный конкурсный отбор

Как признались эксперты, проекты были представлены со всех регионов России, а на саммит попали лучшие из лучших. Работы разделили на четыре направления: генетика и науки о жизни; когнитивные исследования; искусственный интеллект и информационные технологии, а также междисциплинарные исследования.

Например, студент Дальневосточного федерального университета Павел Токарь будет презентовать проект "Распознавание гидроакустических сигналов с помощью нейронных сетей", а Полина Крохичева из московского Института металлургии и материаловедения имени А. А. Байкова Российской академии наук с командой мечтает о прорыве в медицине - они создают аналог металлических имплантов из саморассасывающегося гидроксиапатита.

Саммит в "Сириусе" продлится до 3 ноября. По итогам работы будут выбраны лучшие проекты.

Общество Наука Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край
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