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28.10.2019 13:03
Проект: В регионах

В Волгоградской области реализуют 260 инфраструктурных проектов

Текст: Роман Мерзляков (Волгоград)
Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров актуализировал задачи по реализации национальных и приоритетных региональных проектов. В 2019-2024 годах планируется осуществить более тысячи проектов, в том числе около 200 объектов капитального строительства и более 500 участков благоустройства.
Фото: пресс-служба администрации Волгоградской области Фото: пресс-служба администрации Волгоградской области
Фото: пресс-служба администрации Волгоградской области

- Работы начались на 341 объекте. До конца текущего года необходимо сдать 261 - из них 130 уже введены в эксплуатацию, - сказал Бочаров. - Это объекты, которые напрямую влияют на качество жизни людей. В их числе - школа на 1000 мест в Камышине, ФАП в хуторе Красный сад Среднеахтубинского района, первый из планируемых 14 центров амбулаторной онкопомощи, два региональных сосудистых центра и два опорных центра экстренной медицинской помощи в Волгограде, 128 объектов благоустройства во всех муниципальных районах и значительное количество спортивных площадок. Кроме того, обеспечено восстановление, модернизация и строительство линий уличного освещения в 173 населенных пунктах области.

Фото: Роман Мерзляков/РГ
В 2020 году в Волгограде отремонтируют более 500 многоэтажек

Наиболее крупными начинаниями этого года стали строительство автодорожного обхода Волгограда и проектирование комплекса гидротехнических сооружений для дополнительного обводнения Волго-Ахтубинской поймы.

Продолжается строительство лечебно-консультационного диагностического онкоцентра в Волгограде, 11 детских садов, монтаж 31 ФАПа, начата модернизация больницы имени Фишера в Волжском и больницы №15 в областном центре.

Как отметили в пресс-службе региональной администрации, в 2019 году уже открыли шесть новых промышленных производств и производственных участков в Волгограде, Волжском и в Камышинском районе. Создано 419 новых высокопроизводительных рабочих мест. До конца 2019 года будет открыто 10 новых предприятий. Запланировано еще 177 вакансий.

Полным ходом идет строительство молочного животноводческого комплекса в Калачевском районе, завершается возведение завода по глубокой переработке кукурузы в Алексеевском районе.

- Темп необходимо наращивать. На всех этапах особое внимание нужно обратить на качество и соблюдение сроков выполнения работ, подготовку и оформление документации, - добавил губернатор.

Промежуточные итоги, а также задачи на следующий период будут рассмотрены до 15 декабря на заседании профильного совета при губернаторе.

Филиалы РГ Юг России ЮФО Волгоградская область Волгоград Волгоградская область – регион побед
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