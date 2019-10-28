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28.10.2019 15:09
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Ветеринар рассказал, почему собак нельзя кормить хлебом и макаронами

Текст: Марина Бровкина (Ростов-на-Дону)
Почему собак нельзя кормить хлебом и макаронами Фото: pixabay.com Почему собак нельзя кормить хлебом и макаронами Фото: pixabay.com
Почему собак нельзя кормить хлебом и макаронами Фото: pixabay.com

Многие заводчики собак считают их чуть ли не всеядными, но это далеко не так. Есть продукты, которые лучше не вводить в рацион этих животных.

Как рассказал ветеринарный врач Николай Логвинов, у владельцев собак часто возникает вопрос, можно ли давать им картошку.

Фото: iStock
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- Картошку наши любимцы едят за милую душу, - сказал Логвинов. - Это не приводит к отрицательным последствиям для здоровья. Сейчас пользуются спросом рационы "рыба с картошкой". Эти продукты являются гипоаллергенными, то есть они не могут стать причиной аллергии. Такой рацион прекрасно усваивается организмом собаки.

Нередко именно сочетание картошки и рыбы становится единственным вариантом еды для собак, так как не все из них переносят, например, курятину или продукты, в которых присутствует мясокостная мука.

А вот макароны и хлеб, по мнению ветеринара, далеко не самая лучшая основа для рациона наших четвероногих друзей. Они начинают набирать вес, питаясь хлебом и макаронами, ведь это сплошные углеводы. Лишний вес вреден для здоровья собак.

Отличный вариант рациона, когда он содержит белки, жиры и витамины. Смело добавляйте сюда растительную пищу, в том числе и отварной картофель.

Как информирует aif.ru, собака с удовольствием съест блюдо из ста граммов курятины и отварного картофеля. Жареной картошкой ветеринарный врач не советует угощать собак.

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