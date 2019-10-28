Волгоградца обвинили в вербовке пасынка в ряды террористов

Волгоградские следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 50-летнего жителя Октябрьского района области, сообщает пресс-служба регионального управления СКР.

Его обвиняют в склонении лица к участию в деятельности террористической организации.

По данным следствия, обвиняемый является сторонником радикального ислама. В 2010 году он женился. Сначала главы семьи добился, чтобы супруга приняла его веру, а затем стал настаивать, чтобы и семилетний сын супруги от первого брака стал мусульманином.

Родной отец мальчика выступил против. Когда родственники узнали, что отчим насильно заставляет ребенка совершать религиозные обряды, они забрали школьника жить к себе. Однако спустя четыре года несовершеннолетний вернулся в семью матери и вновь попал под влияние отчима.

Демонстрируя специальные видеоролики, подследственный убеждал пасынка в том, что по исполнении 15 лет ему необходимо будет отправиться на войну в Сирию.

17 июня 2016 года подросток написал своему родственнику, что решился принять участие в боевых действиях против правительственных вооруженных сил арабской республики. Вскоре о планах мальчика стало известно и сотрудникам ФСБ. Тогда обвиняемого изолировали от ребенка.

Фигуранту уголовного дела грозит до 10 лет лишения свободы. Он свою вину не признает, утверждая, что мальчик под давлением родственников его оговорил.