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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Дело о затяжке

Житель Снежинска наказал соседку за курение на балконе
Текст: Михаил Пинкус (Челябинская область)
Российская газета - Федеральный выпуск № 243(8001)
Снежинский городской суд в Челябинской области рассмотрел интересный иск о запрете курения в лоджии, с которым к соседке обратился жилец квартиры этажом выше. Мужчина пожаловался, что из-за идущего снизу табачного дыма его семья вынуждена держать свои окна закрытыми. В итоге женщина оштрафована на три тысячи рублей.

- Ответчица с мужем проживают под нами с 2006 года, курят вдвоем и на просьбы прекратить это безобразие никак не реагируют, - сообщил в суде обиженный сосед. - А мы с женой и детьми вынуждены страдать из-за них либо от духоты, либо от табачного дыма.

В подтверждение своих слов мужчина представил видео с поднимающимся от соседей дымом и попросил суд запретить им курить на балконе. А за неуступчивость еще и взыскать компенсацию морального вреда. Соседка исковых требований не признала и сообщила, что курить давно бросила. Впрочем, не отрицала, что в лоджии могли дымить ее супруг или гости. Но требования, по ее мнению, все-таки направлены не по адресу. Поскольку отвечать за чужие действия она не обязана.

Мужчина пожаловался, что из-за табачного дыма его семья вынуждена держать окна закрытыми

Суд оказался в непростой ситуации. С одной стороны, факт курения в лоджии был установлен, подтвержден доказательствами и не оспаривался ответчицей. А значит, она как собственница квартиры должна нести ответственность за нарушение прав соседей на благоприятную окружающую среду. В Жилищном кодексе РФ также сказано, что пользование жилым помещением должно осуществляться с учетом соблюдения прав проживающих в нем граждан и соседей (!), а также требований пожарной безопасности и иных требований законодательства. Более того, необходимость охраны здоровья от воздействия табачного дыма прямо прописана положениями Федерального закона от 23 февраля 2013 года "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака". Вот только предусмотренная законодательством дисциплинарная, гражданско-правовая и административная ответственность пока на курение в квартирах и лоджиях не распространяется. Как не ограничено законом и право гражданина свободно пользоваться своим жильем и самому решать, дымить в нем или не дымить.

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- Суд пришел к выводу, что права истца на благоприятную окружающую среду, свободную от воздействия табачного дыма, нарушены, - пояснила консультант Снежинского суда Елена Востротина. - Его соседи были обязаны использовать свои права на жилое помещение таким образом, чтобы их курение не причиняло неудобство другим. Вместе с тем суд не может пресечь их курение, поскольку запрету подлежат лишь неправомерные действия. А нормы, запрещающей курение на балконах и лоджиях, законодательство не содержит.

Зато требование о компенсации морального вреда, по мнению суда, законно. За нарушение неимущественных прав в пользу пострадавшей семьи взыскано три тысячи рублей. И если курение в лоджии не прекратится, она сможет подать новый иск.

Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Челябинская область Борьба с курением
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