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28.10.2019 09:28
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Ученые Челябинска разработают аппарат для посадки на астероид

Текст: Татьяна Воробьева
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Молодежное конструкторское бюро Южно-Уральского госуниверситета занимается разработкой космических аппаратов, которые смогут садиться на астероиды.

Работа ведется сразу в нескольких направлениях: создается сама конструкция космического аппарата, его двигателя, ведутся испытания систем устройства, электрооборудования. Бюро создает пять вариантов аппарата.

Фото: ratpack223 / iStock
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Как сообщается на официальном портале вуза, в этом году команда заканчивает этап технического предложения - это первая стадия проекта. В будущем году будет разработан эскиз космического устройство. И на финальной стадии будут проведены испытания опытного образца.

"Мы подготовили проект, который включает в себя многоразовую одноступенчатую ракету-носитель и универсальную космическую платформу. В нее в том числе будет помещаться и космический аппарат, способный сесть на астероид", - рассказал руководитель проектной группы, директор Политехнического института Сергей Ваулин.

Общество Наука Общество Образование Общество Космос Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Челябинская область
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