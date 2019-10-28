Уральский школьник запомнил более 13 тысяч знаков числа Пи

Школьник Денис Бабушкин установил рекорд, назвав по памяти 13202 знака числа Пи после запятой.

Мальчик учится в специализированном центре при Уральском федеральном университете. Чтобы официально попасть в Книгу Рекордов России, Денис год тренировал память по разным методикам.

Для подтверждения достижения в специальной аудитории число фиксировали на досках по 1100 цифр на каждой. Лицеисту потребовало шесть часов и двадцать минут, чтобы воспроизвести по памяти 13202 знака.

"Эксперты и юристы оформили протокол, комиссия Книги рекордов России проверила доказательную базу и вынесла положительное решение ", - сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.

Кстати

Мировой рекорд по запоминанию знаков числа Пи после запятой принадлежит индийскому студенту Раджвиру Мина, который в марте 2015 года воспроизвел 70 000 знаков после запятой за 9 часов 27 минут. До него пальма первенства была у китайца Лю Чао, который в 2006 году в течение 24 часов и 4 минут назвал 67 890 знаков.