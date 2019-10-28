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28.10.2019 12:21
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В челябинском ОМОНе на транспорте поощрят собаку-донора

Текст: Михаил Пинкус (Челябинск)
Пресс-служба Уральского управления Россгвардии Пресс-служба Уральского управления Россгвардии
Пресс-служба Уральского управления Россгвардии

В челябинском подразделении ОМОНа на транспорте отметят служебную овчарку по кличке Фугас, которая уже шесть лет мужественно делится кровью с попавшими в беду собратьями. На сей раз кровь четвероногого бойца спецподразделения спасла жизнь хаски Юта, которая тяжело болела из-за укуса клеща, сообщили в понедельник в пресс-службе уральского управления Росгавардии.

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По словам хозяйки пса, кинолога спецподразделения Анны Андреевской, Фугас, по собачьим меркам, донор со стажем. На первое переливание крови его отвезли, когда ему еще не исполнилось двух лет. Процедуры переливания пес не боится. Забор крови проходит для него безболезненно и не вредит здоровью. А после каждого переливания его ждет специальный доппапек для восстановления сил.

- Фугас у меня с двух месяцев от роду, сейчас ему восемь с половиной лет. По моим подсчетам, за это время он стал донором уже для десяти собак, - пояснила Андреевская. - Вообще, служебные собаки как никто другой подходят для донорства - они здоровы и регулярно проходят ветеринарный контроль.

Все это время Фугас вместе с сотрудниками транспортного ОМОН ежедневно обследует челябинские вокзалы, аэропорт и железную дорогу на предмет обнаружения посторонних предметов.

Мужественного пса-донора решили отметить коллеги. Они ходатайствовали перед руководством Уральского управления Росгрвардии о специальном собачьем поощрении для незаменимого помощника и бойца.

Общество Природа Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Челябинская область Челябинск
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